Hollanda basınından Fenerbahçe'ye transfer olan Bruma'ya sert sözler!

Jorge Jesus yönetiminde sezona giriş yapan Fenerbahçe şampiyonluk hedefliyor.
Sarı lacivertliler transfer sezonunda birçok yıldızı kadrosuna kattı.
Kadrosunda büyük değişikliğe giden Fenerbahçe'de bazı isimlerin üstü çizildi.
Jorge Jesus yönetiminde sezona giriş yapan Fenerbahçe şampiyonluk hedefliyor.
Sarı lacivertliler transfer sezonunda birçok yıldızı kadrosuna kattı.
Kadrosunda büyük değişikliğe giden Fenerbahçe'de bazı isimlerin üstü çizildi.
Jorge Jesus'un raporuyla birlikte Bruma'nın lisansı çıkarılmadı.
Fenerbahçe sezon başında Bruma'yı PSV'den kiralamıştı.
Armindo Bruma, bu sezon Fenerbahçe'de 5 maçta 192 dakika süre aldı ve 1 asist üretti.
Portekizli oyuncunun güncel piyasası 6 milyon euro.
Fenerbahçe'de maçlara çıkamayacak oyuncunun kulübe maliyeti yaklaşık 92 milyon TL'yi buldu.
Hollanda basını Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Bruma'ya flaş bir yorum yaptı.
Haberde, Bruma için, 2019'da Portekizli sol kanat oyuncusu en çok kazananlardan biri oldu, ancak hiçbir zaman yüksek beklentileri karşılayamadı.
Geçtiğimiz sezon Olympiakos'a kiralanan Bruma'dan Fenerbahçe kesin olarak kurtuldu.
Türkiye'de yabancı oyuncular için bir kota var Bruma sezonun ilk yarısı için Fenerbahçe'nin kadrosunda bile değil.
PSV bu oyuncuya nasıl on iki milyonluk değer biçebilir?" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Bruma, Maccabi Tel Aviv'in radarına girdi. Ancak İsrail ekibinin, oyuncunun maaşını karşılasının zor olduğu vurgulandı.
Hollanda basınında yer alan haber...