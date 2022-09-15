Haberler Fenerbahçe Hollanda basınından Fenerbahçe'ye transfer olan Bruma'ya sert sözler!

Hollanda basınından Fenerbahçe'ye transfer olan Bruma'ya sert sözler!

Fenerbahçe haberleri... Sarı lacivertliler sezon başında PSV'den transfer ettiği Bruma'ya lisans çıkartmadı. Jorge Jesus'un gözüne giremeyen Bruma kadro dışı kalırken, Hollandalı basını Portekizli oyuncuyu eleştirdi. işte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 17:00
Hollanda basını Fenerbahçe'ye transfer olan Bruma'ya sert sözler!

Armindo Bruma, bu sezon Fenerbahçe'de 5 maçta 192 dakika süre aldı ve 1 asist üretti.

Hollanda basını Fenerbahçe'ye transfer olan Bruma'ya sert sözler!

Portekizli oyuncunun güncel piyasası 6 milyon euro.

Hollanda basını Fenerbahçe'ye transfer olan Bruma'ya sert sözler!

Fenerbahçe'de maçlara çıkamayacak oyuncunun kulübe maliyeti yaklaşık 92 milyon TL'yi buldu.

Hollanda basını Fenerbahçe'ye transfer olan Bruma'ya sert sözler!

Hollanda basını Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Bruma'ya flaş bir yorum yaptı.

Hollanda basını Fenerbahçe'ye transfer olan Bruma'ya sert sözler!

Haberde, Bruma için, 2019'da Portekizli sol kanat oyuncusu en çok kazananlardan biri oldu, ancak hiçbir zaman yüksek beklentileri karşılayamadı.

Hollanda basını Fenerbahçe'ye transfer olan Bruma'ya sert sözler!

Geçtiğimiz sezon Olympiakos'a kiralanan Bruma'dan Fenerbahçe kesin olarak kurtuldu.

Hollanda basını Fenerbahçe'ye transfer olan Bruma'ya sert sözler!

Türkiye'de yabancı oyuncular için bir kota var Bruma sezonun ilk yarısı için Fenerbahçe'nin kadrosunda bile değil.

Hollanda basını Fenerbahçe'ye transfer olan Bruma'ya sert sözler!

PSV bu oyuncuya nasıl on iki milyonluk değer biçebilir?" ifadelerini kullandı.

Hollanda basını Fenerbahçe'ye transfer olan Bruma'ya sert sözler!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Bruma, Maccabi Tel Aviv'in radarına girdi. Ancak İsrail ekibinin, oyuncunun maaşını karşılasının zor olduğu vurgulandı.

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