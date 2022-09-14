Çalışmalar tam gaz

Sarı-lacıvertlıler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fransız ekibi Rennes ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas idmanı yapıldı. Antrenman taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.
Sarı-lacıvertlıler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fransız ekibi Rennes ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas idmanı yapıldı. Antrenman taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.