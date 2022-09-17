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FENERBAHÇE HABERLERİ - Luan Peres Alanyaspor maçına yetişecek mi? Belli oldu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Luan Peres'in yaşadığı sakatlık yürekleri ağza getirdi. Sarı-lacivertlilerin kalesinde gördüğü ikinci golü önlemek isterken sol ayağını kale direğine çarpan ve sedyeyle oyunu terk eden Brezilyalı futbolcunun, pazar günü oynanacak Corendon Alanyaspor maçına yetişip yetişemeyeceği belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 08:34
FENERBAHÇE HABERLERİ - Luan Peres Alanyaspor maçına yetişecek mi? Belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu'ndaki ikinci maçında Fransız ekibi Rennes'e konuk oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luan Peres Alanyaspor maçına yetişecek mi? Belli oldu

Sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü maçtan İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia'nın golleriyle 2-2'lik beraberlikle ayrılarak zorlu deplasmandan 1 puanla döndü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luan Peres Alanyaspor maçına yetişecek mi? Belli oldu

Maçta Fenerbahçe adına yaşanan olumsuzluk ise Luan Peres'in sakatlığı oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luan Peres Alanyaspor maçına yetişecek mi? Belli oldu

Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertlilerin yediği ikinci golü önlemek isterken sol ayağını sert bir şekilde kale diğerine çarptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luan Peres Alanyaspor maçına yetişecek mi? Belli oldu

Sağlık ekipleri yaşanan sakatlık sonrası Peres'e ilk müdahaleyi yaparken, oyuna devam edemeyen futbolcu sahayı sedyeyle terk etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luan Peres Alanyaspor maçına yetişecek mi? Belli oldu

Fransa'da ilk kontrolleri yapılan Luan Peres'de korkulan olmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luan Peres Alanyaspor maçına yetişecek mi? Belli oldu

KIRIK ÇIKMADI

Brezilyalı savunmacının hastanede yapılan kontrolünde herhangi bir kırığa rastlanmadığı bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luan Peres Alanyaspor maçına yetişecek mi? Belli oldu

ALANYASPOR MAÇINDA DİNLENDİRİLECEK

Koltuk değnekleri ile stattan ayrılan Luan Peres'in Alanyaspor maçında dinlendirilmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luan Peres Alanyaspor maçına yetişecek mi? Belli oldu

Dönüş tarihi ise İstanbul'daki detaylı kontroller sonrasında belli olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luan Peres Alanyaspor maçına yetişecek mi? Belli oldu

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maçta süre alan Luan Peres, 1 asist kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luan Peres Alanyaspor maçına yetişecek mi? Belli oldu

LUAN PERES KİMDİR?

Tam adı Luan Peres Petroni olan futbolcu, 19 Temmuz 1994 tarihinde Brezilya'nın Sao Caetano do Sul kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luan Peres Alanyaspor maçına yetişecek mi? Belli oldu

Futbola ülkesinin Portuguesa takımının altyapısında başlayan Brezilyalı oyuncui 2015 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luan Peres Alanyaspor maçına yetişecek mi? Belli oldu

Santa Cruz, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense, Santos ve Club Brugge formalarını da terleten 28 yaşındaki savuma oyuncusu, 2021 yılında Marsilya ile resmi sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luan Peres Alanyaspor maçına yetişecek mi? Belli oldu

Luan Peres, Fransız ekibinde geçirdiği tek sezonun ardından yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Luan Peres Alanyaspor maçına yetişecek mi? Belli oldu

Kısa süre içerisinde gösterdiği başarılı performansla taraftarın beğenisini kazanan Peres'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. 1.90 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

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