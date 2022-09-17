FENERBAHÇE HABERLERİ - Luan Peres Alanyaspor maçına yetişecek mi? Belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu'ndaki ikinci maçında Fransız ekibi Rennes'e konuk oldu.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu'ndaki ikinci maçında Fransız ekibi Rennes'e konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü maçtan İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia'nın golleriyle 2-2'lik beraberlikle ayrılarak zorlu deplasmandan 1 puanla döndü.
Maçta Fenerbahçe adına yaşanan olumsuzluk ise Luan Peres'in sakatlığı oldu.
Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertlilerin yediği ikinci golü önlemek isterken sol ayağını sert bir şekilde kale diğerine çarptı.
Sağlık ekipleri yaşanan sakatlık sonrası Peres'e ilk müdahaleyi yaparken, oyuna devam edemeyen futbolcu sahayı sedyeyle terk etti.
Fransa'da ilk kontrolleri yapılan Luan Peres'de korkulan olmadı.
KIRIK ÇIKMADI
Brezilyalı savunmacının hastanede yapılan kontrolünde herhangi bir kırığa rastlanmadığı bildirildi.
ALANYASPOR MAÇINDA DİNLENDİRİLECEK
Koltuk değnekleri ile stattan ayrılan Luan Peres'in Alanyaspor maçında dinlendirilmesi bekleniyor.
Dönüş tarihi ise İstanbul'daki detaylı kontroller sonrasında belli olacak.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maçta süre alan Luan Peres, 1 asist kaydetti.
LUAN PERES KİMDİR?
Tam adı Luan Peres Petroni olan futbolcu, 19 Temmuz 1994 tarihinde Brezilya'nın Sao Caetano do Sul kentinde dünyaya geldi.
Futbola ülkesinin Portuguesa takımının altyapısında başlayan Brezilyalı oyuncui 2015 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.
Santa Cruz, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense, Santos ve Club Brugge formalarını da terleten 28 yaşındaki savuma oyuncusu, 2021 yılında Marsilya ile resmi sözleşme imzaladı.
Luan Peres, Fransız ekibinde geçirdiği tek sezonun ardından yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Kısa süre içerisinde gösterdiği başarılı performansla taraftarın beğenisini kazanan Peres'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. 1.90 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.