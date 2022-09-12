Haberler Fenerbahçe Alex de Souza'dan Arda Turan mesajı! "Seninle rakip olmak zevkti"

Alex de Souza'dan Arda Turan mesajı! "Seninle rakip olmak zevkti"

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, Arda Turan'ın vedasıyla ilgili paylaşımda bulundu. Brezilyalı futbolcu açıklamasında, "Hayatının yeni etabında bol şans dilerim." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 23:23
Alex de Souza'dan Arda Turan mesajı! "Seninle rakip olmak zevkti"

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu ve şu anda Sao Paolo Altyapısı'nda antrenörlük yapan Alex de Souza'dan Arda Turan'ın vedasıyla ilgili paylaşım geldi. Sarı-lacivertlilerin eski Brezilyalı futbolcusu, Arda Turan için "Futbola katkılarından dolayı teşekkürler. Seninle rakip olmak zevkti. Hayatının yeni etabında bol şans dilerim." ifadelerini kullandı.

İŞTE ALEX DE SOUZA'NIN AÇIKLAMASI

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