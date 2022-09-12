Alex de Souza'dan Arda Turan mesajı! "Seninle rakip olmak zevkti"

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu ve şu anda Sao Paolo Altyapısı'nda antrenörlük yapan Alex de Souza'dan Arda Turan'ın vedasıyla ilgili paylaşım geldi. Sarı-lacivertlilerin eski Brezilyalı futbolcusu, Arda Turan için "Futbola katkılarından dolayı teşekkürler. Seninle rakip olmak zevkti. Hayatının yeni etabında bol şans dilerim." ifadelerini kullandı.

İŞTE ALEX DE SOUZA'NIN AÇIKLAMASI