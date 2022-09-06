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Jesus'tan son taktikler

Fenerbahçe, perşembe günü Kadıköy'de oynayacağı Dinamo Kiev karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus analiz ekibinden gelen bilgiler ışığında karşılaşmanın taktiğini belirledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 06:50
Jesus'tan son taktikler
Fenerbahçe, perşembe günü Kadıköy'de oynayacağı Dinamo Kiev karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus analiz ekibinden gelen bilgiler ışığında karşılaşmanın taktiğini belirledi. Bunu da öğrencilerine ezberletiyor. Usta hoca "Bizi Şampiyonlar Ligi'nden elediler. Şu anda zirve noktalarında olmayabilirler ama hala çok tehlikeliler" diyerek uyarılarını yaptı.
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