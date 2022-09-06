Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe taraftarının Alioski çılgınlığı! "Bonservisi alınsın"

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe taraftarının Alioski çılgınlığı! "Bonservisi alınsın"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Ezgjan Alioski, Kayserispor maçının en iyilerinden biriydi. 30 yaşındaki oyuncu hem savunmadaki görevlerini kusursuz olarak yerine getirdi hem de hücum da takımına büyük katkı sağladı. Makedon futbolcunun performansı taraftarlar tarafından da ayakta alkışlandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, kiralık olarak gelen Alioski'nin bonservisinin alınmasını istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 09:37
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe taraftarının Alioski çılgınlığı! "Bonservisi alınsın"

Fenerbahçe'nin yeni sol beki Ezgjan Alioski performansını her geçen gün yükseltiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe taraftarının Alioski çılgınlığı! "Bonservisi alınsın"

Spor Toto Süper Lig 'in 5. haftasında Fenerbahçe , Kayserispor'u ağırlarken, Sarı Lacivertlilerin Kuzey Makedonyalı sol beki Alioski ilk kez ligde 11 görev aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe taraftarının Alioski çılgınlığı! "Bonservisi alınsın"

Adana Demirspor maçında sonradan oyuna dahil olan ve geçen hafta Konyaspor maçında ise kadroda olmasına rağmen süre almayan Alioski, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Austria Wien ile oynanan iki karşılaşmada da sahaya 11'de çıkmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe taraftarının Alioski çılgınlığı! "Bonservisi alınsın"

Kayserispor maçında da yıldız futbolcu performansı ile alkış topladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe taraftarının Alioski çılgınlığı! "Bonservisi alınsın"

FARKINI ORTAYA KOYDU

Makedon futbolcu, Kayserispor maçının da en iyilerinden biriydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe taraftarının Alioski çılgınlığı! "Bonservisi alınsın"

30 yaşındaki oyuncu hem savunmadaki görevlerini kusursuz olarak yerine getirdi hem de hücumda bindirmeleriyle farkını ortaya koydu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe taraftarının Alioski çılgınlığı! "Bonservisi alınsın"

Gelecek maçlar için de ilk 11'deki yerini garantiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe taraftarının Alioski çılgınlığı! "Bonservisi alınsın"

BONSERVİSİ ALINSIN

Ezgjan Alioski kısa sürede Fenerbahçeli taraftarların gözdesi oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe taraftarının Alioski çılgınlığı! "Bonservisi alınsın"

Makedon sol bek 1 yıllığına kiralanmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe taraftarının Alioski çılgınlığı! "Bonservisi alınsın"

Sarı-lacivertli taraftarlar tecrübeli oyuncunun bonservisinin alınmasını bekliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe taraftarının Alioski çılgınlığı! "Bonservisi alınsın"

Ezgjan Alioski de sarı-lacivertli camiaya ve takıma kısa sürede adapte oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe taraftarının Alioski çılgınlığı! "Bonservisi alınsın"

EZGJAN ALIOSKI KİMDİR?

Ezgjan Alioski, 12 Şubat 1992 tarihinde Kuzey Makedonya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe taraftarının Alioski çılgınlığı! "Bonservisi alınsın"

2003 yılında İsviçre takımı BSC Young Boys forması giyerek kariyerine 11 yaşında adım atan genç oyuncu daha sonra sırayla FC Schaffhausen, FC Lugano, Leeds United takımlarında oynadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe taraftarının Alioski çılgınlığı! "Bonservisi alınsın"

30 yaşındaki Alioski daha önce Schaffhausen, Lugano ve Leeds formaları giyerken 56 kez, Makedon Milli Takımı'nda ise 12 gol attı.

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