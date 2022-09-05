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Batsman start aldı

Kanarya'nın birçok İngiliz ekibinin elinden kaptığı Batshuayi takım izinliyken antrenmanlara başladı. Sarı-lacivertlilerin, Chelsea'den renklerine bağladığı Belçikalı yıldız Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kendisi için özel hazırlanan program dahilinde çalıştı. Salonda ısınma, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya çıkan Batsman lakaplı golcüye yoyo testi uygulandı. 28 yaşındaki forvetin oynamaya hazır olduğu belirtildi. Atletik Performans Antrenörleri Carlos Bruno ve Marcio Sampaio Batshuayi'nin formunu beğendi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 06:50
Batsman start aldı

Kanarya'nın birçok İngiliz ekibinin elinden kaptığı Batshuayi takım izinliyken antrenmanlara başladı. Sarı-lacivertlilerin, Chelsea'den renklerine bağladığı Belçikalı yıldız Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kendisi için özel hazırlanan program dahilinde çalıştı. Salonda ısınma, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya çıkan Batsman lakaplı golcüye yoyo testi uygulandı. 28 yaşındaki forvetin oynamaya hazır olduğu belirtildi. Atletik Performans Antrenörleri Carlos Bruno ve Marcio Sampaio Batshuayi'nin formunu beğendi.

GÜCÜNÜ ARTIRACAK
Kanarya bu haftayı BAY geçecek. Michy Batshuayi de bu dönemde idmanlarını sürdürerek gücünü daha da artıracak. Teknik direktör Jorge Jesus'un Alanyaspor maçıyla birlikte Belçikalı forvete şans tanıması bekleniyor. Batshuayi de bir an önce formayı giyerek taraftarın önüne çıkmayı hedefliyor.

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