Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Paulo Diaz...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Forvet hattına Michy Batshuayi'yi kadrosuna dahil eden sarı-lacivertlilerde gözler stoper transferine çevrildi.
Bu bağlamda Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Forvet hattına Michy Batshuayi'yi kadrosuna dahil eden sarı-lacivertlilerde gözler stoper transferine çevrildi.
Bu bağlamda Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.
aspor.com.tr'nin Arjantinli gazeteci Ivan Alvarenga'ya dayandırdığı habere göre sarı-lacivertli ekip, River Plate forması giyen Şilili stoper Paulo Diaz ile ilgileniyor.
Haberde sarı-lacivertli ekibin 28 yaşındaki stoperin durumunu soruşturduğu belirtildi.
Ayrıca Şilili oyuncunun ise River Plate'de kalmak istediği vurgulandı.
Fenerbahçe'nin şu anlık Paulo Diaz için Arjantin ekibine herhangi bir resmi teklifte bulunmadığı ifade edildi.
28 yaşındaki futbolcu stoper bölgesinin yanı sıra sol bek ve sağ bek bölgesinde de görev yapabiliyor.
Paulo Diaz, 25 Ağustos 1994'te Şili'nin Santa Cruz kentinde dünyaya geldi.
Futbola Palestino takımının altyapısında başlayan Diaz, 2015 yazında ise Colo Colo'ya transfer oldu.
Burada 6 ay forma terleyen Şilili stoper, devre arasında 920 bin Euro bonservis bedeliyle San Lorenzo'ya imza attı.
1.5 yıl sonra Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye 2.63 milyon Euro'ya transfer olan Paulo Diaz, 2019 yazında ise 3.6 milyon Euro'ya River Plate'e gitti.
Geçtiğimiz sezon 25 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 1 gollük katkı sağladı.
Arjantin temsilcisiyle Aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Paulo Diaz'ın güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro...