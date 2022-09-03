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Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Paulo Diaz...

Transfer döneminin son günlerine girilirken forvet hattını Michy Batshuayi ile güçlendiren Fenerbahçe, stoper bölgesine de fırsat transferi yapmak istiyor. Sarı-lacivertliler çalışmalarını sessiz sedasız sürdürürken, Arjantin'den Paulo Diaz iddiası geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 16:19
Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Paulo Diaz...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Paulo Diaz...

Forvet hattına Michy Batshuayi'yi kadrosuna dahil eden sarı-lacivertlilerde gözler stoper transferine çevrildi.

Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Paulo Diaz...

Bu bağlamda Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Paulo Diaz...

aspor.com.tr'nin Arjantinli gazeteci Ivan Alvarenga'ya dayandırdığı habere göre sarı-lacivertli ekip, River Plate forması giyen Şilili stoper Paulo Diaz ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Paulo Diaz...

Haberde sarı-lacivertli ekibin 28 yaşındaki stoperin durumunu soruşturduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Paulo Diaz...

Ayrıca Şilili oyuncunun ise River Plate'de kalmak istediği vurgulandı.

Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Paulo Diaz...

Futbola Palestino takımının altyapısında başlayan Diaz, 2015 yazında ise Colo Colo'ya transfer oldu.

Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Paulo Diaz...

Burada 6 ay forma terleyen Şilili stoper, devre arasında 920 bin Euro bonservis bedeliyle San Lorenzo'ya imza attı.

Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Paulo Diaz...

1.5 yıl sonra Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye 2.63 milyon Euro'ya transfer olan Paulo Diaz, 2019 yazında ise 3.6 milyon Euro'ya River Plate'e gitti.

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