Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Serdar Dursun'a Westerlo kancası!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Serdar Dursun'a Westerlo kancası!

Fenerbahçe transfer haberi... Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan sarı Fenerbahçe'de gidecek isimlerde netleşiyor. Transfer sezonunun bitmesine az bir süre kalırken Belçika Basını sarı lacivertlilerin golcü oyuncusu Serdar Dursun için flaş bir iddia ortaya attı. Fenerbahçe ile yakın ilişkileri bulunan Westerlo takımının Başkan Yardımcısı Hasan Çetinkaya Serdar Dursun'un transferi için harekete geçti. İşte transferin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 22:24
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Serdar Dursun'a Westerlo kancası!

A Milli Takıma 2022 yılında seçilen Serdar Dursun milli forma ile 8 maçta 7 gol attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Serdar Dursun'a Westerlo kancası!

Westerlo daha önce Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı kadrosuna katmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Serdar Dursun'a Westerlo kancası!

Sinan Bolat, Ravil Tagir, Muhammed Gümüşkaya ve Halil Akbunar'ı transfer eden Westerlo'nun kadrosunda 4 Türk futbolcu bulunuyor.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sosyal medya yangın yerine döndü! Cristiano Ronaldo ve Fenerbahçe iddiaları sonrası jet hızıyla açıklama geldi…
Bursa'da dolmuş durağında eşini başından vurarak öldürdü intihara kalkıştı
Beşiktaş UEFA ile FFP anlaşması yaptı
UEFA'dan F.Bahçe ve Trabzonspor açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
UEFA'dan F.Bahçe ve Trabzonspor açıklaması!
Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta?
EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR | Bu haftanın ücretsiz oyunları hangileri? - Epic Games 1-8 Eylül bedava oyunlar
METEOROLOJİ'DEN PLANLARI SUYA DÜŞÜREN UYARI! Hafta sonu hava nasıl olacak? 3 - 4 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu | Cumartesi Pazar yağmur yağacak mı?
Bakan Kasapoğlu: TFF saldırısında 2 kişi daha gözaltına alındı
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona Alonso'yu kadrosuna kattı! Barcelona Alonso'yu kadrosuna kattı! 22:36
Serdar Dursun'a Belçika'dan talip! Serdar Dursun'a Belçika'dan talip! 22:24
Trabzonspor'da Dorukhan şoku yaşanıyor Trabzonspor'da Dorukhan şoku yaşanıyor 21:53
Ahmed Musa imzayı attı! Ahmed Musa imzayı attı! 21:23
Yusuf Yazıcı tribünden takip etti Yusuf Yazıcı tribünden takip etti 21:18
TFF'ye yapılan saldırı nedeniyle maç 1 dakika geç başladı TFF'ye yapılan saldırı nedeniyle maç 1 dakika geç başladı 21:17
Daha Eski
Göztepe'de ayrılık Göztepe'de ayrılık 20:46
Avcı'dan Umut ve Gomez sözleri! Avcı'dan Umut ve Gomez sözleri! 20:27
Ümraniyespor - Trabzonspor | CANLI Ümraniyespor - Trabzonspor | CANLI 20:05
Kayserispor'un F.Bahçe maçı kadrosu belli oldu! Kayserispor'un F.Bahçe maçı kadrosu belli oldu! 19:46
Ergin Ataman: Bulgaristan maçı liderlik için önemli Ergin Ataman: Bulgaristan maçı liderlik için önemli 19:29
Çağlar Söyüncü Ada'da gündem oldu! Çağlar Söyüncü Ada'da gündem oldu! 19:23