TRANSFER HABERİ: Choupo Moting sürprizi! Fenerbahçe'ye önerildi

Golcü transferini noktalamak isteyen Fenerbahçe'de operasyona hız verildi.
Golcü transferini noktalamak isteyen Fenerbahçe'de operasyona hız verildi.
Listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, transferi UEFA listesine yetiştirmek için çaba sarf ediyor.
Maxi Gomez'i Trabzonspor'a kaptıran Kanarya'da tüm gözler yeni santrforun kim olacağına çevrildi.
Birçok isimle görüşmelerde bulunan Fenerbahçe'nin gündemine flaş bir isim girdi.
CHOUPO MOTING ÖNERİLDİ!
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye Bayern Münih'ten Choupo Moting'in önerildiği ortaya çıktı.
Sport Italia'dan Rudy Galletti'nin haberine göre; Bayern Münih forması giyen Choupo-Moting, Fenerbahçe'ye teklif edildi.
MENAJERLİĞİNİ ROGON YAPIYOR!
Choupo Moting'in menajerliğini, Fenerbahçe yönetimine yakınlığıyla bilinen Rogon şirketi yapıyor.
Taraflar arasındaki temasların menajerler aracılığıyla yapıldığı kaydedildi.
Santrfor mevkisinde forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, sol kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor.
2020 yılında PSG'den bedelsiz bir şekilde Bayern Münih'e transfer olan yıldız futbolcu, Alman ekibinde 59 karşılaşmada 18 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Moting'in Bayern Münih'teki sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
Kamerunlu futbolcu, ülkesinin milli takımında 68 maçta 18 gollük katkı verdi.
Choupo Moting'in güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.
Kariyerinde 444 karşılaşmada oynayan yıldız oyuncu, 92 gol ve 42 asistlik performans ortaya koydu.
Choupo Moting kariyerinde Hamburg, Stoke, Schalke ve PSG gibi takımların da formasını giydi.