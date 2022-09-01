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TRANSFER HABERİ: Choupo Moting sürprizi! Fenerbahçe'ye önerildi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de santrfor arayışları dört koldan devam ediyor. Yeni transferini UEFA listesine bildirmek için çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim girdi. Bayern Münih'te forma giyen Choupo Moting'in Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 01:10
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Choupo Moting sürprizi! Fenerbahçe'ye önerildi

Golcü transferini noktalamak isteyen Fenerbahçe'de operasyona hız verildi.

TRANSFER HABERİ: Choupo Moting sürprizi! Fenerbahçe'ye önerildi

Listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, transferi UEFA listesine yetiştirmek için çaba sarf ediyor.

TRANSFER HABERİ: Choupo Moting sürprizi! Fenerbahçe'ye önerildi

Maxi Gomez'i Trabzonspor'a kaptıran Kanarya'da tüm gözler yeni santrforun kim olacağına çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Choupo Moting sürprizi! Fenerbahçe'ye önerildi

Birçok isimle görüşmelerde bulunan Fenerbahçe'nin gündemine flaş bir isim girdi.

TRANSFER HABERİ: Choupo Moting sürprizi! Fenerbahçe'ye önerildi

CHOUPO MOTING ÖNERİLDİ!
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye Bayern Münih'ten Choupo Moting'in önerildiği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Choupo Moting sürprizi! Fenerbahçe'ye önerildi

Sport Italia'dan Rudy Galletti'nin haberine göre; Bayern Münih forması giyen Choupo-Moting, Fenerbahçe'ye teklif edildi.

TRANSFER HABERİ: Choupo Moting sürprizi! Fenerbahçe'ye önerildi

MENAJERLİĞİNİ ROGON YAPIYOR!
Choupo Moting'in menajerliğini, Fenerbahçe yönetimine yakınlığıyla bilinen Rogon şirketi yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Choupo Moting sürprizi! Fenerbahçe'ye önerildi

Taraflar arasındaki temasların menajerler aracılığıyla yapıldığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Choupo Moting sürprizi! Fenerbahçe'ye önerildi

Santrfor mevkisinde forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, sol kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Choupo Moting sürprizi! Fenerbahçe'ye önerildi

2020 yılında PSG'den bedelsiz bir şekilde Bayern Münih'e transfer olan yıldız futbolcu, Alman ekibinde 59 karşılaşmada 18 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Choupo Moting sürprizi! Fenerbahçe'ye önerildi

Moting'in Bayern Münih'teki sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Choupo Moting sürprizi! Fenerbahçe'ye önerildi

Kamerunlu futbolcu, ülkesinin milli takımında 68 maçta 18 gollük katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Choupo Moting sürprizi! Fenerbahçe'ye önerildi

Choupo Moting'in güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ: Choupo Moting sürprizi! Fenerbahçe'ye önerildi

Kariyerinde 444 karşılaşmada oynayan yıldız oyuncu, 92 gol ve 42 asistlik performans ortaya koydu.

TRANSFER HABERİ: Choupo Moting sürprizi! Fenerbahçe'ye önerildi

Choupo Moting kariyerinde Hamburg, Stoke, Schalke ve PSG gibi takımların da formasını giydi.

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