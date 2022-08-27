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Zayıf halka AEK Larnaca

Kıbrıs Rum Kesimi Kupası’nı 2 kez kazanan AEK Larnaca, 2011-12’de Avrupa Ligi’nde gruplara kalmıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Zayıf halka AEK Larnaca
Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca, grubu en güçsüz ekibi konumunda. Takımın toplam maliyeti, yaklaşık 12 milyon euro. Sahil kentinin takımı maçlarını AEK Arena - Georgios Karapatakis'te oynuyor. Teknik direktörü, Jose Luis Oltra. 4-2-3- 1 sistemini kullanıyor. Forvetleri Rafa Lopez. Ádám Gyurcsó ise sol kanatta oynuyor ve takımının gol silahlarından biri. En büyük başarısı, 2011-12 UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılma ve 2004 ile 2018 yıllarında kazanılan Kıbrıs Kupası. Ligde de üç yıl üst üste 2. oldu... AEK Larnacı, playoff turunda Dnipro'yu 3-0 ve 2-1 mağlup ederek tarihinde ikinci kez gruplara adını yazdırmayı başardı.
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