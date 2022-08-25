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Fenerbahçe'de gözler Alexander Sörloth'ta! Yıllık ücreti...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de santrfor transferi için yoğun bir uğraş veriliyor. Temaslarını sürdüren Kanarya, Alexander Sörloth’tan ümidini kesmedi. Norveçli golcü istediği yıllık ücreti düşürürse masaya oturulacak. Sörloth'un istediği paraya en çok yaklaşan kulübün Fenerbahçe olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de gözler Alexander Sörloth'ta! Yıllık ücreti...

Fenerbahçe, Alexander Sörloth için de hala devrede...

Leipzig'in kadroda düşünmediği Norveçli forvette en büyük sorunun yıllık 3.5 milyon euro garanti ücret istemesi olduğu iddia edildi.

Eğer Sörloth, rakamı 2.5 milyon euro seviyelerine çekerse transfer olasılığı yükselecek.

26 yaşındaki oyuncunun önceliği Avrupa'da kalmak olsa da istediği paraya en çok yaklaşan takımın Fenerbahçe olduğu belirtiliyor.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Sörloth'un Leipzig'deki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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