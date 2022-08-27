Tecrübeli ve Luce: Kiev

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe'yi 0-0 ve 2-1'lik (uzatmalarda) skorlarla eleyen Dinamo Kiev'i tecrübeli Mircea Lucescu çalıştırıyor. Ukrayna ekibinin ligde 16 şampiyonluğu bulunuyor. Müzesinde ayrıca 13 Ukrayna Kupası, 2 Kupa Galipleri Kupası ve 1 UEFA Super Kupa yer alıyor. Takımın en önemli ismi hücum oyuncusu Viktor Tsygankov. 24 yaşındaki milli oyuncu, geride bıraktığımız sezon 18 lig maçında 11 gol+3 asist üretti. Savunmanın lider ismi Ilya Zabarnyi ve 10 numara pozisyonunda oynayan Mykola Shaparenko da öne çıkan oyuncular... Kiev, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya 0-2 ve 0-3 ile elenmişti.