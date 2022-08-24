Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e dair dikkat çeken detay! Meğer Jorge Jesus...

Fenerbahçe'de son olarak Süper Lig'in 3. haftasında alınan Adana Demirspor galibiyeti, camiayı sevince boğdu.
Fenerbahçe'de son olarak Süper Lig'in 3. haftasında alınan Adana Demirspor galibiyeti, camiayı sevince boğdu.
Sarı lacivertliler, yeni transfer Alioski'nin ayağından bulduğu golle 4-2'yi bulmuş ve rahatlamıştı.
Bununla beraber maç sonunda Fenerbahçe, Süper Lig'de liderliğe yükselmişti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maç sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;
"Büyük ve güzel bir maç oldu. İki iyi takım karşılaştı.
Maçtan önce de belirttiğim gibi rakibimiz taktiksel anlamda çok iyi bir takım.
Bireysel olarak da çok iyi oyuncuları vardı. Fenerbahçe bugün kazandı çünkü daha iyi olan taraftı.
Bu 2 ayda oynadığımız en iyi maç olduğunu düşünüyorum. Her hafta iyi sinyaller vermeye devam ediyorduk ama bugün çok güzel ve güçlü bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum.
Hakem yönetimi hakkında da konuşmak lazım.
Verdiği her karar, kırmızı kart, iki penaltı, çok doğruydu.
Hem disiplin hem taktik anlamında çok iyi hakem performansı izlediğimi söyleyebilirim.
Futbol böyle bir oyun. Bazen bazı şeylerin açıklaması, cevabı olmaz.
Belirttiğiniz gibi rakip kısa süre içinde 2 gol attı ama biz genelinde 4 gol attık.
Rakip takım iyi organize olduğu anlarda iki gol buldu.
O anlarda bireysel olarak iyi olmadığımızı söyleyebilirim. Maçın geneline baktığınızda özellikle Lemos'un performansına değinmek lazım.
Kendisi çok iyi performans sergiledi. Bütün takım çok iyi performans sergiledi. 3 maçta 14 golümüz var. Önemli olan bu.
Takımımız gelişmeye devam ediyor. Kazandık ve birinci olduk ama ligin çok başındayız.
Bir şey kazanmadık. Tabii ki ligin en üstünde olmak güzel. Bizim için önemli olan kazanarak devam etmek. Takımımın değerini biliyorum. Takımıma güvenim her zaman aynı."
DİKKAT ÇEKEN DETAY: İSMAİL YÜKSEK
Adana Demirspor maçında dakikalar 61'i gösterdiğinde Jorge Jesus, Willian Arao yerine İsmail Yüksek'i oyuna almıştı.
Bununla beraber İsmail Yüksek'i Jorge Jesus, merkez orta saha mevkiinde oynatmıştı.
Sezon başı hazırlık kampında İsmail Yüksek'in futbolunu çok beğenen Jesus, genç oyuncuyu sezon içinde değerlendireceğini yönetime iletmiş ve satılmasının ya da kiralanmasının uygun olmadığını ifade etmişti.
SEBEBİ BELLİ OLDU
Jorge Jesus'un İsmail Yüksek'i kadroda tutmasının sebeplerinden biri de, saha içinde çok kullanışlı olması oldu.
İsmail Yüksek, UEFA Şampiyonlar Ligi elemlerinde oynanan Dinamo Kiev maçlarında, 10 numara pozisyonunda görev aldı.
Öte yandan Jesus, Slovacko ile oynanan rövanş maçında 90 dakika görev verdiği öğrencisini ön libero mevkiinde değerlendirdi. Bununla beraber Ümraniyespor ile oynanan ligin ilk maçında da İsmail, ön libero pozisyonunda oynadı.
Avusturya Wien ile oynanan ilk maçta 79 dakika sahada kalan İsmail Yüksek, merkez orta saha pozisyonunda görev aldı.
Ayrıca, Adana Demirspor maçında farklı bir oyunla sahaya çıkan Jorge Jesus, İsmail Yüksek'ten vazgeçmedi ve oyuncusunu 29 dakika sahada tutsa da, merkez orta saha pozisyonunda görevlendirdi.
İsmail Yüksek, bu sezon toplamda 6 müsabakada görev aldı.
Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Bursaspor'a kiralanmıştı.