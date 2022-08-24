Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e dair dikkat çeken detay! Meğer Jorge Jesus...

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e dair dikkat çeken detay! Meğer Jorge Jesus...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Jorge Jesus ile beraber sarı lacivertli formayı daha sık sırtına geçirmeye başlayan İsmail Yüksek'e dair dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, farklı sistemlerle maçlara çıkmasından olumlu sonuç almasıyla beraber, İsmail Yüksek'i saha içinde kullandığı alanlar, futbolseverleri şaşırttı. İşte ayrıntılar... | Özel haber

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 12:58 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 13:02
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e dair dikkat çeken detay! Meğer Jorge Jesus...

Fenerbahçe'de son olarak Süper Lig'in 3. haftasında alınan Adana Demirspor galibiyeti, camiayı sevince boğdu.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e dair dikkat çeken detay! Meğer Jorge Jesus...

Sarı lacivertliler, yeni transfer Alioski'nin ayağından bulduğu golle 4-2'yi bulmuş ve rahatlamıştı.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e dair dikkat çeken detay! Meğer Jorge Jesus...

Bununla beraber maç sonunda Fenerbahçe, Süper Lig'de liderliğe yükselmişti.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e dair dikkat çeken detay! Meğer Jorge Jesus...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maç sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e dair dikkat çeken detay! Meğer Jorge Jesus...

"Büyük ve güzel bir maç oldu. İki iyi takım karşılaştı.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e dair dikkat çeken detay! Meğer Jorge Jesus...

Maçtan önce de belirttiğim gibi rakibimiz taktiksel anlamda çok iyi bir takım.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e dair dikkat çeken detay! Meğer Jorge Jesus...

Bireysel olarak da çok iyi oyuncuları vardı. Fenerbahçe bugün kazandı çünkü daha iyi olan taraftı.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e dair dikkat çeken detay! Meğer Jorge Jesus...

Bu 2 ayda oynadığımız en iyi maç olduğunu düşünüyorum. Her hafta iyi sinyaller vermeye devam ediyorduk ama bugün çok güzel ve güçlü bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e dair dikkat çeken detay! Meğer Jorge Jesus...

Hakem yönetimi hakkında da konuşmak lazım.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e dair dikkat çeken detay! Meğer Jorge Jesus...

Verdiği her karar, kırmızı kart, iki penaltı, çok doğruydu.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e dair dikkat çeken detay! Meğer Jorge Jesus...

Hem disiplin hem taktik anlamında çok iyi hakem performansı izlediğimi söyleyebilirim.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e dair dikkat çeken detay! Meğer Jorge Jesus...

Futbol böyle bir oyun. Bazen bazı şeylerin açıklaması, cevabı olmaz.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e dair dikkat çeken detay! Meğer Jorge Jesus...

Belirttiğiniz gibi rakip kısa süre içinde 2 gol attı ama biz genelinde 4 gol attık.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e dair dikkat çeken detay! Meğer Jorge Jesus...

Rakip takım iyi organize olduğu anlarda iki gol buldu.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e dair dikkat çeken detay! Meğer Jorge Jesus...

O anlarda bireysel olarak iyi olmadığımızı söyleyebilirim. Maçın geneline baktığınızda özellikle Lemos'un performansına değinmek lazım.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e dair dikkat çeken detay! Meğer Jorge Jesus...

Kendisi çok iyi performans sergiledi. Bütün takım çok iyi performans sergiledi. 3 maçta 14 golümüz var. Önemli olan bu.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e dair dikkat çeken detay! Meğer Jorge Jesus...

Takımımız gelişmeye devam ediyor. Kazandık ve birinci olduk ama ligin çok başındayız.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e dair dikkat çeken detay! Meğer Jorge Jesus...

Bir şey kazanmadık. Tabii ki ligin en üstünde olmak güzel. Bizim için önemli olan kazanarak devam etmek. Takımımın değerini biliyorum. Takımıma güvenim her zaman aynı."

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e dair dikkat çeken detay! Meğer Jorge Jesus...

DİKKAT ÇEKEN DETAY: İSMAİL YÜKSEK
Adana Demirspor maçında dakikalar 61'i gösterdiğinde Jorge Jesus, Willian Arao yerine İsmail Yüksek'i oyuna almıştı.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e dair dikkat çeken detay! Meğer Jorge Jesus...

Bununla beraber İsmail Yüksek'i Jorge Jesus, merkez orta saha mevkiinde oynatmıştı.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e dair dikkat çeken detay! Meğer Jorge Jesus...

Sezon başı hazırlık kampında İsmail Yüksek'in futbolunu çok beğenen Jesus, genç oyuncuyu sezon içinde değerlendireceğini yönetime iletmiş ve satılmasının ya da kiralanmasının uygun olmadığını ifade etmişti.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e dair dikkat çeken detay! Meğer Jorge Jesus...

SEBEBİ BELLİ OLDU
Jorge Jesus'un İsmail Yüksek'i kadroda tutmasının sebeplerinden biri de, saha içinde çok kullanışlı olması oldu.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e dair dikkat çeken detay! Meğer Jorge Jesus...

İsmail Yüksek, UEFA Şampiyonlar Ligi elemlerinde oynanan Dinamo Kiev maçlarında, 10 numara pozisyonunda görev aldı.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e dair dikkat çeken detay! Meğer Jorge Jesus...

Öte yandan Jesus, Slovacko ile oynanan rövanş maçında 90 dakika görev verdiği öğrencisini ön libero mevkiinde değerlendirdi. Bununla beraber Ümraniyespor ile oynanan ligin ilk maçında da İsmail, ön libero pozisyonunda oynadı.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e dair dikkat çeken detay! Meğer Jorge Jesus...

Avusturya Wien ile oynanan ilk maçta 79 dakika sahada kalan İsmail Yüksek, merkez orta saha pozisyonunda görev aldı.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e dair dikkat çeken detay! Meğer Jorge Jesus...

Ayrıca, Adana Demirspor maçında farklı bir oyunla sahaya çıkan Jorge Jesus, İsmail Yüksek'ten vazgeçmedi ve oyuncusunu 29 dakika sahada tutsa da, merkez orta saha pozisyonunda görevlendirdi.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e dair dikkat çeken detay! Meğer Jorge Jesus...

İsmail Yüksek, bu sezon toplamda 6 müsabakada görev aldı.

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