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Liderlik yakışır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde B Grubu’nda Dinamo Kiev, Rennes ve Kıbrıs Rum Kesimi’nden AEK Larnaca ile eşleşti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Liderlik yakışır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda Dinamo Kiev (Ukrayna), Rennes (Fransa), ve AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) ile eşleşti. Grup maçları 8 Eylül'de başlayacak. İlk sırayı alan takım, doğrudan son 16'ya kalacak. İkinci olan, Şampiyonlar Ligi'nden gelecek grup 3.'süyle play-off maçı oynayacak. UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.


TÜRK'ÜN GÜCÜNÜ GÖSTERECEĞİZ
Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki dengeli bir kura çektiklerini söyledi, "Bu seviyede kolay rakip yok. Hayırlı olsun. Dört takımla Avrupa'da mücadele edeceğiz. Ülke puanı ortada. Yurt dışında kenetlenip, Türk'ün gücünü göstermemiz gerekiyor" dedi.


JESUS'UN DİLEĞİ GERÇEKLEŞTİ
Jorge Jesus, Wien maçının ardından, "Kiev maçı boğazımda düğüm gibi kaldı. İkinci maçın büyük kısmını 10 kişi oynadık. Onlarla tekrar oynamak isterim" demişti. Portekizli hocanın dileği gerçekleşti. Jesus, Avrupa'da gidebildikleri kadar ileriye gitmek istediklerini söyledi.

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