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İspanyollardan flaş Maxi Gomez ve Fenerbahçe yorumu!

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla adından söz ettiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Forvet hattı için ismi geçen Maxi Gomez ile ilgili İspanya basınında flaş bir haber yayınlandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 09:23 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 09:26
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
İspanyollardan flaş Maxi Gomez ve Fenerbahçe yorumu!

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, 3. haftayı lider olarak tamamladı. Sarı lacivertliler, Konyaspor ile oynanacak maça hazırlanırken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

İspanyollardan flaş Maxi Gomez ve Fenerbahçe yorumu!

Forvet hattına yapılacak transferde adı geçen ilk isim Maxi Gomez. İspanya'dan bu doğrultuda Fenerbnahçe'yi sevindirecek bir haber yayınlandı.

İspanyollardan flaş Maxi Gomez ve Fenerbahçe yorumu!

CAVANI GOMEZ İLE OYNAMAK İSTEMİYOR!

Valencia'nın Edinson Cavani ile imza aşamasına geldiği belirtilirken, yıldız futbolcunun Uruguay Milli Takımı'ndan arkadaşı Maxi Gomez ile aynı takımda oynamak istemediği kaydedildi.

İspanyollardan flaş Maxi Gomez ve Fenerbahçe yorumu!

Bunun nedeni olarak ise, eğer aynı takımda olurlarsa Kasım ayında başlayacak olan Dünya Kupası'na ikisinden birinin gidemeyeceğini düşünmesi olduğu yazıldı.

İspanyollardan flaş Maxi Gomez ve Fenerbahçe yorumu!

Valencia'nın ise hem bu durumdan dolayı hem de finansal açıdan Cavani'ye imza attırmak için Gomez'i Fenerbahçe'ye gönderebileceği belirtildi.

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