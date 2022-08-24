TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Max Meyer'in sözleşmesi feshedildi!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülüyor.

Takıma katılacak isimler için çalışmalar sürdürülürken takımdan ayrılacak futbolcularda netlik kazanıyor.

Sarı-lacivertliler bu kapsamda Alman futbolcu Max Meyer ile sözleşmenin feshedildiğini açıkladı. Fenerbahçe yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer'in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Max Meyer'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.



Meyer'in yeni takımı İsviçre Ligi takımlarından FC Luzern oldu.



26 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'ye 2020/21 sezonunda transfer olmuştu. Max Meyer, çubuklu formayla 12 maçta görev aldı ve 1 gollük katkı sağladı.



İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

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Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer'in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir.



Max Meyer'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/diIAI3PV2U — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 24, 2022





LUZERN AÇIKLADI

