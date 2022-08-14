Şampiyonluk ‘birlikte’ gelir

Kaleci Altay Bayındır, Kasımpaşa'yı yenerek ligde ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi. Ümraniyespor beraberliği için üzgün olduklarını belirten kaptan, "Lige iyi başlamak isterdik ama olmadı. Artık Kasımpaşa'ya odaklanacağız. İnşallah istediğimiz alıp, yolumuza devam ederiz. Yeni bir takımız, yeni oyuncularımız var. Taraftarlarımızı da anlıyoruz. Uzun süredir bir şampiyonluk isteği var. Bizler en çok isteyeniz. Birlikte hareket etmemiz lazım ki başarı gelsin" ifadelerini kullandı.