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Fenerbahçe'de Jorge Jesus kolları sıvadı! Önemli değişiklikler ve Joao Pedro kararı

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de sezona Ümraniyespor beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe'de yaşanan beklenmedik puan kaybı taraftarı üzdü. Ana hedefi şampiyonluk olarak belirleyen sarı-lacivertliler, Kasımpaşa deplasmanında telafi peşinde olacak. Son olarak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Slovacko'yu eleyerek yoluna devam eden Kanarya, Kasımpaşa müsabakasında mutlak 3 puan hedefinde. Teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşma öncesinde önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Avrupa'da mücadele veren ve haftada iki maç yapan Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam, ilk 11'i sık sık değiştirip yoğun tempoda takımın ayakta kalmasını sağlamayı amaçlıyor. Öte yandan Kasımapaşa maçı öncesi yeni transfer Joao Pedro ile ilgili de bir gelişme yaşandı. İşte zorlu karşılaşma öncesi tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 11:10
Fenerbahçe'de Jorge Jesus kolları sıvadı! Önemli değişiklikler ve Joao Pedro kararı

Fenerbahçe'de tüm gözler yeni transfer Joao Pedro'ya çevrildi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kolları sıvadı! Önemli değişiklikler ve Joao Pedro kararı

Sakatlığı nedeniyle henüz sarı-lacivertli formayı giyemeyen yıldız futbolcuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kolları sıvadı! Önemli değişiklikler ve Joao Pedro kararı

Teknik direktör Jorge Jesus, 30 yaşındaki oyuncunun son durumunu yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kolları sıvadı! Önemli değişiklikler ve Joao Pedro kararı

Jorge Jesus, sezonun ilk 5 resmi maçında tam 25 farklı oyuncu kullandı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kolları sıvadı! Önemli değişiklikler ve Joao Pedro kararı

Sık sık kadroda değişiklik yapan tecrübeli teknik adam, Slovacko mücadelesinin 11'inde de Ümraniye maçına oranla 7 futbolcuda rotasyona gitmişti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kolları sıvadı! Önemli değişiklikler ve Joao Pedro kararı

Haftada iki maç oynayan Fenerbahçe'de Portekizli hocanın, sık sık 11 değiştirmeye devam etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kolları sıvadı! Önemli değişiklikler ve Joao Pedro kararı

İLK 11'DE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER!
Pazartesi günü ligde Kasımpaşa ile deplasmanda oynanacak mücadelede de ilk 11'de yine önemli değişiklikler olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kolları sıvadı! Önemli değişiklikler ve Joao Pedro kararı

Gustavo Henrique, Willian Arao, Lincoln ve Emre Mor'un 11'e dönme ihtimali son derece yüksek.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kolları sıvadı! Önemli değişiklikler ve Joao Pedro kararı

Yeni transfer Alioski de ilk kez Kasımpaşa karşısında görev yapabilir.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kolları sıvadı! Önemli değişiklikler ve Joao Pedro kararı

Jesus, Makedon öğrencisini 11 için hazır görmezse yine Ferdi Kadıoğlu'nun oynaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kolları sıvadı! Önemli değişiklikler ve Joao Pedro kararı

Başarılı teknik adam en büyük kararsızlığı ise Serdar Dursun konusunda yaşıyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kolları sıvadı! Önemli değişiklikler ve Joao Pedro kararı

Jesus, Milli forveti fazla kullanmıyordu. Serdar, Slovacko karşısında 11'de başlayıp güzel bir gole imza attı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kolları sıvadı! Önemli değişiklikler ve Joao Pedro kararı

Tecrübeli teknik adam, King ile tecrübeli oyuncu arasında bir seçim yapacak.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kolları sıvadı! Önemli değişiklikler ve Joao Pedro kararı

PEDRO KADROYA GİREBİLİR
Ayrıca sakatlığını atlatan yeni transfer Joao Pedro'nun da pazartesi günü ilk kez kadroda olması muhtemel.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kolları sıvadı! Önemli değişiklikler ve Joao Pedro kararı

Maç eksiği bulunduğu için ilk 11'de oynaması beklenmeyen Pedro, gerekli görülmesi halinde son bölümde forma giyebilir.

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