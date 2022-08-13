Fenerbahçe'de Jorge Jesus kolları sıvadı! Önemli değişiklikler ve Joao Pedro kararı

Fenerbahçe'de tüm gözler yeni transfer Joao Pedro'ya çevrildi.
Fenerbahçe'de tüm gözler yeni transfer Joao Pedro'ya çevrildi.
Sakatlığı nedeniyle henüz sarı-lacivertli formayı giyemeyen yıldız futbolcuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus, 30 yaşındaki oyuncunun son durumunu yakından takip ediyor.
Jorge Jesus, sezonun ilk 5 resmi maçında tam 25 farklı oyuncu kullandı.
Sık sık kadroda değişiklik yapan tecrübeli teknik adam, Slovacko mücadelesinin 11'inde de Ümraniye maçına oranla 7 futbolcuda rotasyona gitmişti.
Haftada iki maç oynayan Fenerbahçe'de Portekizli hocanın, sık sık 11 değiştirmeye devam etmesi bekleniyor.
İLK 11'DE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER!
Pazartesi günü ligde Kasımpaşa ile deplasmanda oynanacak mücadelede de ilk 11'de yine önemli değişiklikler olması bekleniyor.
Gustavo Henrique, Willian Arao, Lincoln ve Emre Mor'un 11'e dönme ihtimali son derece yüksek.
Yeni transfer Alioski de ilk kez Kasımpaşa karşısında görev yapabilir.
Jesus, Makedon öğrencisini 11 için hazır görmezse yine Ferdi Kadıoğlu'nun oynaması bekleniyor.
Başarılı teknik adam en büyük kararsızlığı ise Serdar Dursun konusunda yaşıyor.
Jesus, Milli forveti fazla kullanmıyordu. Serdar, Slovacko karşısında 11'de başlayıp güzel bir gole imza attı.
Tecrübeli teknik adam, King ile tecrübeli oyuncu arasında bir seçim yapacak.
PEDRO KADROYA GİREBİLİR
Ayrıca sakatlığını atlatan yeni transfer Joao Pedro'nun da pazartesi günü ilk kez kadroda olması muhtemel.
Maç eksiği bulunduğu için ilk 11'de oynaması beklenmeyen Pedro, gerekli görülmesi halinde son bölümde forma giyebilir.