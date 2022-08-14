Kim mükemmel bir lider

Napoli'nin teknik patronu Luciano Spalletti, Fenerbahçe'den 18 milyon euro'ya transfer ettikleri Kim Min Jae'nin mükemmel teknik yeteneğe ve taktiksel farkındalığa sahip karizmatik bir oyuncu olduğunu söyledi. Spaletti, Koreli stoperin, takıma hemen uyum sağladığını belirterek, "Liderlik karakterini gösterdi. Savaşçı ve havadan da güçlü" dedi.
Napoli'nin teknik patronu Luciano Spalletti, Fenerbahçe'den 18 milyon euro'ya transfer ettikleri Kim Min Jae'nin mükemmel teknik yeteneğe ve taktiksel farkındalığa sahip karizmatik bir oyuncu olduğunu söyledi. Spaletti, Koreli stoperin, takıma hemen uyum sağladığını belirterek, "Liderlik karakterini gösterdi. Savaşçı ve havadan da güçlü" dedi.