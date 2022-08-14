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Kim mükemmel bir lider

Napoli'nin teknik patronu Luciano Spalletti, Fenerbahçe'den 18 milyon euro'ya transfer ettikleri Kim Min Jae'nin mükemmel teknik yeteneğe ve taktiksel farkındalığa sahip karizmatik bir oyuncu olduğunu söyledi. Spaletti, Koreli stoperin, takıma hemen uyum sağladığını belirterek, "Liderlik karakterini gösterdi. Savaşçı ve havadan da güçlü" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Kim mükemmel bir lider
Napoli'nin teknik patronu Luciano Spalletti, Fenerbahçe'den 18 milyon euro'ya transfer ettikleri Kim Min Jae'nin mükemmel teknik yeteneğe ve taktiksel farkındalığa sahip karizmatik bir oyuncu olduğunu söyledi. Spaletti, Koreli stoperin, takıma hemen uyum sağladığını belirterek, "Liderlik karakterini gösterdi. Savaşçı ve havadan da güçlü" dedi.
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