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Kluivert iddiası

Transferin son günlerini hareketli geçirmesi beklenen F.Bahçe'de, sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, Roma forması giyen Justin Kluivert'ı takibe aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Kluivert iddiası

Transferin son günlerini hareketli geçirmesi beklenen F.Bahçe'de, sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, Roma forması giyen Justin Kluivert'ı takibe aldı. G.Saray'ın da ilgilendiği 23 yaşındaki Hollandalı kanatla görüşmelerin başlayacağı iddia edildi. Geçtiğimiz sezonu Nice'de kiralık geçiren genç oyuncu, 31 maçta 6 gol ve 6 asistle oynamıştı. Nice, Hollandalı efsane golcü Patrick Kluivert'ın oğlu olan Justin'in opsiyonunu daha düşük bir bedele almak için kullanmadı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro gözüken genç yıldız için 10 milyon euro'luk bir bonservis bedeli olduğu konuşuluyor.

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