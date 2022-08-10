Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya Göztepe'ye transfer oluyor!

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk kovalamaya hazırlanan Göztepe'nin dış transferde rotası yine Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli ekipten yaz transfer döneminde Emir Ortakaya'yı kiralık, Uğur Kaan'ı da bonservisiyle renklerine bağlayan Göz-Göz yönetimi, orta saha takviyesi için yine Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Sarı-kırmızılılar, bir süre önce nabız yokladığı Muhammed Gümüşkaya için yeniden devreye girerek kiralama teklifinde bulundu. Yeni Asır'ın haberine göre Fenerbahhçe Teknik Direktörü Jesus, Muhammed'in performansını yetersiz buldu ve kiralanması yönünde yönetime rapor verdiği öğrenildi.

GİRESUNSPOR DA İSTİYOR

Bu gelişme üzerine yeniden harekete geçen Göz-Göz, İrfan Can'ın da F.Bahçe'ye kiralanması sonrasında iyice gelişen ikili ilişkilerini kullanarak transferde mutlu sona ulaşmak istiyor. 21 yaşındaki futbolcunun da Göztepe'ye transferine sıcak baktığı öğrenilirken Süper Lig temsilcisi Giresunspor da genç orta saha oyuncusu için devrede. Göztepe'nin transferde bir adım önde olduğu vurgulanırken, Muhammed'in yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği ise merak konusu oldu.