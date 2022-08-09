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Jesus şaşırttı

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, ilk maçta bu seviyeye yeni yükselen Ümraniyespor'u konuk etti. Sarı-lacivertlilerin hedefi görkemli bir galibiyetle açılış yapmaktı ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 06:50
Jesus şaşırttı

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, ilk maçta bu seviyeye yeni yükselen Ümraniyespor'u konuk etti. Sarı-lacivertlilerin hedefi görkemli bir galibiyetle açılış yapmaktı ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Ligin yeni ekibi Ümraniye'ye karşı alınan 3-3'lük beraberlikte fatura daha çok teknik direktör Jorge Jesus'a çıkarıldı. Deneyimli teknik adamın yaptığı ilk 11 tercihi, oyun planı eleştirilere neden oldu. Fenerbahçe taraftarı da 3 başlık altında Jorge Jesus'un hatalarını sıraladı.

ORTASI BOŞ KALDI
Jorge Jesus bu maçta sağ bekte Ferdi Kadıoğlu'nu kullandı. Takımın patlayıcı ismi Bright Osayi Samuel'i kesti. Osayi'nin hücumdaki etkinliğinden faydalanamamış oldu. Deneyimli çalıştırıcı en büyük eleştiriyi orta saha kurgusuyla aldı. İlk yarıda orta saha sadece Arao'ya teslim edildi. Breziyalı yıldız bu bölgede daha kalabalık olan Ümraniyesporlu futbolcuları kovalamaktan oyun kurmayı başaramadı. Geçen sezonun parlayan ismi Arda Güler'in bu mücadelede de şans bulamaması da herkesi şaşırttı.

BİZ HEP İNANÇLIYIZ
F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus maç sonu yaptığı açıklamada şunları söyledi: İstediğimiz sonucu alamadık. 3 gol attık maalesef 3 gol yedik. 3'ü de duran toptan. Normalde bu alanda iyiydik. Maça iyi başladık ama rakibimiz bizim için maçı zor bir hale getirdi. Fenerbahçe kötü sonuçlar alsa da her zaman şampiyonluğa inanır. 2 puan kaybettik ama geleceğe inançlı şekilde bakıyoruz. Takım şu an istediğim seviyede değil. Hiçbir hoca takımını sezonun ilk maçında istediği seviyede görmez. Kenardan gelen oyuncular kalitemizi artırdı. Sonuna kadar savaştık.

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