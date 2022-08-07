Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan kuvvet çalışması ile başlayan antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular daha sonra sahaya çıktı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenmanın ardından sarı-lacivertli futbolcular kampa girdi.