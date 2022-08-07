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Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek olan Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ardndan sarı-lacivertli futbolcular kampa girdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 20:42
Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan kuvvet çalışması ile başlayan antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular daha sonra sahaya çıktı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenmanın ardından sarı-lacivertli futbolcular kampa girdi.

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Fenerbahçe Ümraniye maçına hazır
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