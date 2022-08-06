Fenerbahçe'de Ümraniyespor mesaisi! Altay Bayındır...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 8 Ağustos Pazartesi günü sahasında Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 8 Ağustos Pazartesi günü sahasında Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovacko'yu 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Süper Lig'de yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor.
Saha ve seyircisi önünde bu sezonki ilk Süper Lig maçına çıkacak olan Kanarya, mutlak 3 puan hedefliyor.