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Fenerbahçe'de Ümraniyespor mesaisi! Altay Bayındır...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile Kadıköy Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de tüm planlar galibiyet üzerine kuruldu. Maçın hazırlıklarına teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde devam eden sarı-lacivertlilerde sakat futbolcuların son durumu merak konusu olmuştu. İşte Fenerbahçe'nin antrenman raporu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 19:24
Fenerbahçe'de Ümraniyespor mesaisi! Altay Bayındır...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 8 Ağustos Pazartesi günü sahasında Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Ümraniyespor mesaisi! Altay Bayındır...

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovacko'yu 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Süper Lig'de yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor.

Fenerbahçe'de Ümraniyespor mesaisi! Altay Bayındır...

Saha ve seyircisi önünde bu sezonki ilk Süper Lig maçına çıkacak olan Kanarya, mutlak 3 puan hedefliyor.

Fenerbahçe'de Ümraniyespor mesaisi! Altay Bayındır...

Kadıköy Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te oynanacak mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Fenerbahçe'de Ümraniyespor mesaisi! Altay Bayındır...

Yeni sezonda ana hedefi Süper Lig şampiyonluğu olarak belirleyen sarı-lacivertliler, tüm planlarını bu hedefe göre yapıyor.

Fenerbahçe'de Ümraniyespor mesaisi! Altay Bayındır...

Bu amaç doğrultusunda sıkı bir çalışma içine giren Kanarya, Ümraniyespor engelini kayıpsız geçmek istiyor.

Fenerbahçe'de Ümraniyespor mesaisi! Altay Bayındır...

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü salonda gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'de Ümraniyespor mesaisi! Altay Bayındır...

Saha çalışmasının ilk 15 dakikası basına açık olan idmanda oyuncular koşuyla antrenmanı sürdürdü.

Fenerbahçe'de Ümraniyespor mesaisi! Altay Bayındır...

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Ümraniyespor mesaisi! Altay Bayındır...

KALECİLER YOĞUN TEMPODA ÇALIŞTI!
Fenerbahçe'de kaleciler yoğun tempoda çalışmalarına devam etti. Sarı-lacivertlilerde takımdan önce sahada yer alan kaleciler, kendileri için hazırlanan program dahilinde çalıştı.

Fenerbahçe'de Ümraniyespor mesaisi! Altay Bayındır...

İdmanda Slovacko maçında yedek soyunan kaptan Altay Bayındır ile yeni transfer İrfan Can Eğribayat'ın diyalogları dikkat çekti.

Fenerbahçe'de Ümraniyespor mesaisi! Altay Bayındır...

JOAO PEDRO VE SERDAR AZİZ İDMANDA YOK
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Serdar Aziz antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe'de Ümraniyespor mesaisi! Altay Bayındır...

İdmanın ilk bölümünde takımla çalışan Mert Hakan Yandaş ise antrenmanın ikinci bölümünde bireysel çalıştı.

Fenerbahçe'de Ümraniyespor mesaisi! Altay Bayındır...

Fenerbahçe'de tedavisi süren İrfan Can Kahveci de takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.

Fenerbahçe'de Ümraniyespor mesaisi! Altay Bayındır...

BAŞKAN ALİ KOÇ JESUS İLE GÖRÜŞTÜ
Sarı-lacivertli takımın antrenmanını Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti.

Fenerbahçe'de Ümraniyespor mesaisi! Altay Bayındır...

Ali Koç, saha kenarında bir süre teknik direktör Jorge Jesus ile görüştü.

Fenerbahçe'de Ümraniyespor mesaisi! Altay Bayındır...

Ali Koç ile yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, futbol operasyon direktörü Mario Branco ve futbol planlama yöneticisi Okan Özkan da antrenmanı izledi.

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