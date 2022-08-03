TRANSFER HABERLERİ: Jose Sosa'nın yeni adresi belli oldu

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE KARİYERLERİ

Trabzonspor formasıyla kaptanlığa kadar yükselerek çıktığı 99 karşılaşmada 16 gol 19 asistlik katkı sağlayan Jose Sosa, Fenerbahçe ile ise 63 karşılaşmada 4 gol 5 asistlik performans ile beklentilerin çok uzağında kalmıştı.