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TRANSFER HABERLERİ: Jose Sosa'nın yeni adresi belli oldu

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerlerinden Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Jose Sosa'nın hangi takıma imza atacağı merak konusu olmuştu. Arjantinli futbolcu için Süper Lig ekipleri devreye girse de ülkesine dönmüştü. Jose Sosa'nın futbola başladığı kulüp olan Estudiantes ile görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 12:47
TRANSFER HABERLERİ: Jose Sosa'nın yeni adresi belli oldu

Trabzonspor sonrası Fenerbahçe'ye imza atan ve beklentilerin uzağında kalan Jose Sosa sözleşmesinin bitişi ile birlikte sarı lacivertli ekiple yollarını ayırmıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Jose Sosa'nın yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'ye yıldız transferi olan imzayı atan Jose Sosa forma giydiği karşılaşmalarda vasatın üzerine çıkamadı.

TRANSFER HABERLERİ: Jose Sosa'nın yeni adresi belli oldu

MAGAZİN GÜNDEMİNDEN DÜŞMEDİ

Fenerbahçe tribünleri ile de yıldızı barışmayan Jose Sosa futbol sahasından çok saha dışındaki magazin haberleri ile gündeme gelmişti.

TRANSFER HABERLERİ: Jose Sosa'nın yeni adresi belli oldu

37 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe kariyerinde gece hayatıyla manşetleri süsledi.

TRANSFER HABERLERİ: Jose Sosa'nın yeni adresi belli oldu

Jose Sosa, Fenerbahçe kariyeri devam ederken eşi Carolina Alurralde ile de boşanarak şaşırtan bir karara imza atmıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Jose Sosa'nın yeni adresi belli oldu

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Fenerbahçe sonrası tatili için ülkesi Arjantin'e geri dönen Jose Sosa'nın futbola başladığı kulüp olan Estudiantes ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ: Jose Sosa'nın yeni adresi belli oldu

Estudiantes'in Jose Sosa'yı uzun süredir takımda görmek istediği bilinirken tecrübeli futbolcunun da kariyerine ülkesinde son vermeye sıcak baktığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ: Jose Sosa'nın yeni adresi belli oldu

TRABZONSPOR VE FENERBAHÇE KARİYERLERİ

Trabzonspor formasıyla kaptanlığa kadar yükselerek çıktığı 99 karşılaşmada 16 gol 19 asistlik katkı sağlayan Jose Sosa, Fenerbahçe ile ise 63 karşılaşmada 4 gol 5 asistlik performans ile beklentilerin çok uzağında kalmıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Jose Sosa'nın yeni adresi belli oldu

Jose Sosa kaptanlığını yaptığı Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupasını kazanma başarısı göstermişti.

TRANSFER HABERLERİ: Jose Sosa'nın yeni adresi belli oldu

DAHA ÖNCE FORMA GİYDİ

Daha önce Estudiantes ile 113 maçta 11 gol 10 asistlik skor katkısında bulunan Jose Sosa'nın transferinin ilerleyen günlerde net bir karar vermesi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ: Jose Sosa'nın yeni adresi belli oldu

SÜPER LİG EKİPLERİ İLGİLENDİ

Jose Soa ile Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Karagümrük ve Gaziantep FK ilgilenmişti.

TRANSFER HABERLERİ: Jose Sosa'nın yeni adresi belli oldu

Gaziantep FK ve Ankaragücü bu transferde ilgiden öteye geçmezken Fatih Karagümrük'ün transferde ciddi girişimleri olduğu iddia edilmişti.

TRANSFER HABERLERİ: Jose Sosa'nın yeni adresi belli oldu

37 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe kariyerinde forma şansı bulduğu yetersiz süre ve gece hayatı nedeniyle yaşadığı kondisyon eksikliği sonrası yaşının da verdiği yorgunluk sonrası futbolu bırakma noktasına geldiği gündemde yer almıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Jose Sosa'nın yeni adresi belli oldu

Jose Sosa'nın aktif futbol kariyerine son vermeyi düşünmediği öğrenildi.

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