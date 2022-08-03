FENERBAHÇE HABERLERİ: Ezgjan Alioski'den büyüleyici istatistik

Fenerbahçe'nin yeni sol beki Ezgjan Alioski, geçen sezon Al-Ahli'deki istatistikleriyle dikkat çekiyordu.
Fenerbahçe'nin yeni sol beki Ezgjan Alioski, geçen sezon Al-Ahli'deki istatistikleriyle dikkat çekiyordu.
Makedon oyuncu seviyesi düşük görülen Suudi Arabistan Ligi'nde sezonu 6 gol, 9 asistle bitirdi.
Oyuncunun bir önceki yıl Leeds United'da gösterdiği istikrarlı performans da etkileyici.
Marcelo Bielsa yönetiminde savunmanın solunda 36 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 3 asistle oynadı.
Hücum özellikleriyle ön plana çıkan Alioski'nin savunması da iyi seviyede gözüküyor.
Tecrübeli oyuncu 2020-2021 sezonunda Premier Lig'de maç başına 2.14 pas arası yaptı.
Yıldız isim bu alanda 32 sol bek arasında 4. sırada yer aldı.
Ezgjan Alioski top çalmada ise zirvede.
Maç başına 3.48 top çalma başarısı gösteren yıldız oyuncu, 2020-2021'de Premier Lig'de herkesi geride bıraktı.
Mücadeleci ve savaşçı bir kimliğe sahip olan 30 yaşındaki bek, İngiltere'deki performansını Süper Lig'e yansıtırsa F.Bahçe'nin soldaki sorununa kökten çözüm olacak.
Sahipsiz top kazanma istatistiğinde de dikkat çeken Alioski, 151 kez topa sahip oldu.
Alioski geçtiğimiz sezon 28 maçta 67 gol pası verdi.
Fotomaç'ın haberine göre Makedon oyuncunun profili kontra atak tehdidi, top çalma ve kısa paslarıyla göz kamaştırıyor.
30 yaşındaki Alioski milli takım forması ile 56 karşılaşmaya çıktı.
Tecrübeli sol bek bu maçlarda 12 gol atıp 14 asist sağladı.