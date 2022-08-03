Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Ezgjan Alioski'den büyüleyici istatistik

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ezgjan Alioski'den büyüleyici istatistik

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transferler gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertli kulüp son olarak savunma hattına Ezgjan Alioski'yi kattı. Fenerbahçe'nin Makedon oyuncusu istatistikleriyle göz dolduruyor. İşte Ezgjan Alioski'nin istatistikleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Ezgjan Alioski'den büyüleyici istatistik

Fenerbahçe'nin yeni sol beki Ezgjan Alioski, geçen sezon Al-Ahli'deki istatistikleriyle dikkat çekiyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ezgjan Alioski'den büyüleyici istatistik

Makedon oyuncu seviyesi düşük görülen Suudi Arabistan Ligi'nde sezonu 6 gol, 9 asistle bitirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ezgjan Alioski'den büyüleyici istatistik

Oyuncunun bir önceki yıl Leeds United'da gösterdiği istikrarlı performans da etkileyici.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ezgjan Alioski'den büyüleyici istatistik

Marcelo Bielsa yönetiminde savunmanın solunda 36 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 3 asistle oynadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ezgjan Alioski'den büyüleyici istatistik

Hücum özellikleriyle ön plana çıkan Alioski'nin savunması da iyi seviyede gözüküyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ezgjan Alioski'den büyüleyici istatistik

Tecrübeli oyuncu 2020-2021 sezonunda Premier Lig'de maç başına 2.14 pas arası yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ezgjan Alioski'den büyüleyici istatistik

Yıldız isim bu alanda 32 sol bek arasında 4. sırada yer aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ezgjan Alioski'den büyüleyici istatistik

Ezgjan Alioski top çalmada ise zirvede.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ezgjan Alioski'den büyüleyici istatistik

Maç başına 3.48 top çalma başarısı gösteren yıldız oyuncu, 2020-2021'de Premier Lig'de herkesi geride bıraktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ezgjan Alioski'den büyüleyici istatistik

Mücadeleci ve savaşçı bir kimliğe sahip olan 30 yaşındaki bek, İngiltere'deki performansını Süper Lig'e yansıtırsa F.Bahçe'nin soldaki sorununa kökten çözüm olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ezgjan Alioski'den büyüleyici istatistik

Sahipsiz top kazanma istatistiğinde de dikkat çeken Alioski, 151 kez topa sahip oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ezgjan Alioski'den büyüleyici istatistik

Alioski geçtiğimiz sezon 28 maçta 67 gol pası verdi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe golcüsünü buldu!
Fenerbahçe'den flaş kaleci hamlesi!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Kardeşlik için
TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları ne zaman, hangi illerde konut yapılacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:43
Galatasaraylı Morutan transfer oluyor! Yeni takımı... Galatasaraylı Morutan transfer oluyor! Yeni takımı... 00:42
Kazancı'dan Emirhan ve Kerem sözleri! Kazancı'dan Emirhan ve Kerem sözleri! 00:41
Aslan'a İtalyan stoper! Aslan'a İtalyan stoper! 00:35
Süper Lig'de maçlar 19 statta yapılacak Süper Lig'de maçlar 19 statta yapılacak 00:35
Ağaoğlu'dan kuruluş yıl dönümü mesajı Ağaoğlu'dan kuruluş yıl dönümü mesajı 00:34
Daha Eski
TFF duyurdu! Trabzonspor maçı öncesi... TFF duyurdu! Trabzonspor maçı öncesi... 00:34
Liverpool Diogo Jota'nın sözleşmesini yeniledi Liverpool Diogo Jota'nın sözleşmesini yeniledi 00:33
Aslan bu 'Sefer' çok mutlu! Falcao, Diagne ve Mohamed... Aslan bu 'Sefer' çok mutlu! Falcao, Diagne ve Mohamed... 00:32
Trabzonspor'a yıldız stoper Trabzonspor'a yıldız stoper 00:31
Cimbom'dan Larsson bombası! Cimbom'dan Larsson bombası! 00:30
Aslan büyük oynuyor! Hedef Mertens Aslan büyük oynuyor! Hedef Mertens 00:30