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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yeni hedef belli oldu! Emirhan Topçu hamlesi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe, transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-lacivertlilerin son hedefi, Beşiktaş'ın da gündemindeki genç futbolcu Emirhan Topçu oldu. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 09:02 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 09:21
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yeni hedef belli oldu! Emirhan Topçu hamlesi

Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala, Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yeni hedef belli oldu! Emirhan Topçu hamlesi

Transferin hareketli takımlarından olan sarı-lacivertliler, son olarak Alioski'yi İstanbul'a getireceğini açıklamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yeni hedef belli oldu! Emirhan Topçu hamlesi

Kadrosunu bir yandan da gençleştirmek isteyen Kanarya, sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yeni hedef belli oldu! Emirhan Topçu hamlesi

Fenerbahçe geleceğe dönük arayışlarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yeni hedef belli oldu! Emirhan Topçu hamlesi

aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın haberine göre, gündemde Emirhan Topçu'nun olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yeni hedef belli oldu! Emirhan Topçu hamlesi

Çaykur Rizespor'da forma giyen 21 yaşındaki stoper için önümüzdeki günlerde gelişme yaşanabileceği ifade edildi...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yeni hedef belli oldu! Emirhan Topçu hamlesi

Emirhan'ı Beşiktaş da istemiş ancak ödeme planında anlaşma sağlayamamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yeni hedef belli oldu! Emirhan Topçu hamlesi

EMİRHAN TOPÇU KİMDİR?

11 Ekim 2000 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yeni hedef belli oldu! Emirhan Topçu hamlesi

Profesyonel futbol kariyerine Çaykur Rizespor altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yeni hedef belli oldu! Emirhan Topçu hamlesi

Sırasıyla Celik Zenica ve Menemenspor formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yeni hedef belli oldu! Emirhan Topçu hamlesi

Defans mevkisinde stoper olarak görev yapan Emirhan, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yeni hedef belli oldu! Emirhan Topçu hamlesi

21 yaşındaki genç futbolcu, sol bekte de forma giyebiliyor.

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