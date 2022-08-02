FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yeni hedef belli oldu! Emirhan Topçu hamlesi

Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala, Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala, Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Transferin hareketli takımlarından olan sarı-lacivertliler, son olarak Alioski'yi İstanbul'a getireceğini açıklamıştı.
Kadrosunu bir yandan da gençleştirmek isteyen Kanarya, sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe geleceğe dönük arayışlarını sürdürüyor.
aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın haberine göre, gündemde Emirhan Topçu'nun olduğu öğrenildi.
Çaykur Rizespor'da forma giyen 21 yaşındaki stoper için önümüzdeki günlerde gelişme yaşanabileceği ifade edildi...
Emirhan'ı Beşiktaş da istemiş ancak ödeme planında anlaşma sağlayamamıştı.
EMİRHAN TOPÇU KİMDİR?
11 Ekim 2000 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Çaykur Rizespor altyapısında başladı.
Sırasıyla Celik Zenica ve Menemenspor formaları giydi.
Defans mevkisinde stoper olarak görev yapan Emirhan, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
21 yaşındaki genç futbolcu, sol bekte de forma giyebiliyor.
Emirhan'ın Rizespor'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 300 bin euro...