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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta'ya sürpriz bir talip çıktı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yabancı oyuncularından bazılarıyla vedalaşmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin satış listesinde koyduğu isimlerden biri de Mbwana Samatta... Tanzanyalı golcüye sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 08:24
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta'ya sürpriz bir talip çıktı!

Süper Lig'de sezonun başlamasına sayılı günler kala, Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta'ya sürpriz bir talip çıktı!

Bu dönemde kadrosuna önemli isimleri katan sarı-lacivertliler yabancı oyuncularından bazılarıyla da yollarını ayırmayı planlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta'ya sürpriz bir talip çıktı!

Teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerden biri de Mbwana Samatta.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta'ya sürpriz bir talip çıktı!

Yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta'ya sürpriz bir talip çıktı!

Kızılyıldız ile anlaşamayan Mbwana Samatta'ya Gent talip oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta'ya sürpriz bir talip çıktı!

Belçika basını, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Antwerp'te oynayan Tanzanyalı golcünün bu kez Gent'in gündemine girdiğini belirtti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta'ya sürpriz bir talip çıktı!

Gent'in Samatta'nın ücretinin tamamını karşılayamayacağını Fenerbahçe'ye ilettiği de dile getirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta'ya sürpriz bir talip çıktı!

MBWANA SAMATTA KİMDİR?

23 Aralık 1992 tarihinde Tanzanya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta'ya sürpriz bir talip çıktı!

Profesyonel futbol kariyerine African Lyon takımına başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta'ya sürpriz bir talip çıktı!

Ardından Simba SC'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta'ya sürpriz bir talip çıktı!

Sırasıyla TP Mazembe, Genk, Aston Villa, Fenerbahçe ve Royal Antwerp formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta'ya sürpriz bir talip çıktı!

Sarı-lacivertli formayla çıktığı toplam 32 karşılaşmada 6 gole imzasını attı.

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