FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mbwana Samatta'ya sürpriz bir talip çıktı!

Süper Lig'de sezonun başlamasına sayılı günler kala, Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
Süper Lig'de sezonun başlamasına sayılı günler kala, Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
Bu dönemde kadrosuna önemli isimleri katan sarı-lacivertliler yabancı oyuncularından bazılarıyla da yollarını ayırmayı planlıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerden biri de Mbwana Samatta.
Yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Kızılyıldız ile anlaşamayan Mbwana Samatta'ya Gent talip oldu.
Belçika basını, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Antwerp'te oynayan Tanzanyalı golcünün bu kez Gent'in gündemine girdiğini belirtti.
Gent'in Samatta'nın ücretinin tamamını karşılayamayacağını Fenerbahçe'ye ilettiği de dile getirildi.
MBWANA SAMATTA KİMDİR?
23 Aralık 1992 tarihinde Tanzanya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine African Lyon takımına başladı.
Ardından Simba SC'ye transfer oldu.
Sırasıyla TP Mazembe, Genk, Aston Villa, Fenerbahçe ve Royal Antwerp formaları giydi.
Sarı-lacivertli formayla çıktığı toplam 32 karşılaşmada 6 gole imzasını attı.
Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanan Samatta, forvet mevkisinde oynuyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro...
29 yaşındaki tecrübeli ismin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi ise 2024'te sona eriyor.