Fenerbahçe'de Serdar Dursun'dan ayrılık kararı! Jorge Jesus sonrası...

Fenerbahçe'de santrfor eksikliği, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesindeki Dinamo Kiev maçında yeniden gözler önüne serildi. Ukrayna ekibine yaptığı baskıyla zor anlar yaşatan sarı-lacivertliler son vuruşlarda eksik kalınca aradığı golleri bulamadı.

Uygun pozisyonları değerlendiremeyen ve sahadan 2-1 mağlup ayrılan Kanarya'nın tek golü defans oyuncusu olan Attila Szalai'den geldi.

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan gönderilecek isimler de üzerinde de yoğun mesai harcanıyor.

BERISHA VE SAMATTA YOLCU!

Teknik Direktör Jorge Jesus, yeni sezonda Merghim Berisha ile Mbwana Samatta'yı kesinlikle kadroda düşünmüyor. Bu iki futbolcu kendilerine takım arıyor.

VALENCIA GÖZE GİRDİ!

Fenerbahçe'nin sezon öncesi planlamasında sözleşmesinin son senesinde bulunan Enner Valencia'nın elden çıkarılması düşünülüyordu. Ancak teknik direktör Jorge Jesus, Ekvadorlu futbolcunun hazırlık dönemindeki performansından memnun kaldı ve takımda devam etmesini istedi.

SERDAR DURSUN SON GELİŞMELERDEN RAHATSIZ!

Ajansspor'un haberine göre; İsmail Kartal döneminde ilk 11'de yer alan Fenerbahçe'nin bir diğer santrforu Serdar Dursun ise son gelişmelerden rahatsız. Geçen sezon oynadığı 33 maçta 15 kez topu ağlara gönderen Serdar Dursun, takımın en golcü ismi olmayı başarmıştı.

Yeni transferler ve Valencia'nın arkasında görülen Serdar Dursun'un gelecek tekliflere sıcak baktığı belirtiliyor. Özellikle bazı Bundesliga takımlarının oyuncuya ilgisi bulunuyor.

FENERBAHÇE GELECEK TEKLİFE GÖRE KARAR VERECEK!

Sarı lacivertliler, iyi bir bonservis teklif edilmesi durumunda Serdar Dursun'un ayrılığına onay vereceği belirtiliyor.

