Sağ beke Santos iddiası

Kanarya için sağ bek iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin 20 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Nathan Santos için Boavista ile görüşmelerde bulunduğu ileri sürüldü. Jorge Jesus'un genç oyuncunun transferine onay verdiği bildirildi. 1.83 boyundaki Santos, Boavista'da 49 maçta 1 gol+3 asistlik performans sergiledi.
Kanarya için sağ bek iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin 20 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Nathan Santos için Boavista ile görüşmelerde bulunduğu ileri sürüldü. Jorge Jesus'un genç oyuncunun transferine onay verdiği bildirildi. 1.83 boyundaki Santos, Boavista'da 49 maçta 1 gol+3 asistlik performans sergiledi.