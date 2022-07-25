FENERBAHÇE HABERLERİ | Sarı-lacivertliler Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına devam etti!

Fenerbahçe Futbol Takımı, 27 Temmuz Çarşamba günü Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takım, teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanını Ülker Stadı'nda gerçekleştirdi.
Dayanıklılık koşularıyla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaparken, taktiksel hazırlıklarla günü tamamladı.
Sarı-lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'in tedavilerine devam edildiği aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını 26 Temmuz Salı günü gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.