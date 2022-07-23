Haberler Fenerbahçe Stopere Ousou

Stopere Ousou

Slavia Prag’ın Suriye asıllı stoperi Aiham Ousou da listeye eklendi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Stopere Ousou

Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası stoper arayışına hız veren Fenerbahçe'de adaylar çoğalıyor. Brezilyalı Gustavo Henrique, Pablo Mari, Leo Ortiz'le görüşmeler yürüten sarı-lacivertlilerin, Slavia Prag'dan Aiham Ousou'yu da takibe aldığı bildirildi... Aslen Suriyeli olan Ousou, İsveç pasaportu taşıyor. 22 yaşındaki savunmacı Prag'da 39 maçta 1 gol+1 asist gerçekleştirdi. Ousou, geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yi eledikleri iki maçta da doksan dakika forma giymişti.

DİĞER
Son dakika: Valerien Ismael'den Rachid Ghezzal kararı! Beşiktaş'ın kanadına Belçikalı yıldız geliyor...
İş insanı fena yakalandı! Sevgilisine aldığı hediyeleri yanlışlıkla eşine gönderince...
Aslan'a Brezilyalı orta saha!
Fırtına Avusturya'da esiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hücum hattı şahlanacak! Hedefteki yıldızlar...
Kim Min-jae'nin transferinde sona doğru!
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
POLİS ALIMI 2022 - BAŞVURU EKRANI
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nwakaeme Hull City’e... Nwakaeme Hull City’e... 01:30
Yasin Göztepe’de Yasin Göztepe’de 01:28
Ryan Babel'in yeni takımı belli oldu Ryan Babel'in yeni takımı belli oldu 01:26
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:22
Babel'in yeni takımı belli oldu! Babel'in yeni takımı belli oldu! 00:19
Resmen açıklandı! Rıdvan Yılmaz... Resmen açıklandı! Rıdvan Yılmaz... 00:19
Daha Eski
Yeni takımıyla imzalıyor! İşte sözleşme detayları Yeni takımıyla imzalıyor! İşte sözleşme detayları 00:19
Rıdvan Yılmaz'dan duygusal veda Rıdvan Yılmaz'dan duygusal veda 00:19
Kim Min-jae'nin transferinde sona doğru! Kim Min-jae'nin transferinde sona doğru! 00:19
F.Bahçe'ye Flamengo'dan 1 transfer daha! F.Bahçe'ye Flamengo'dan 1 transfer daha! 00:18
Vida'nın yeni takımı belli oldu! Vida'nın yeni takımı belli oldu! 00:18
Cimbom'a Grillitsch transferinde kötü haber! Cimbom'a Grillitsch transferinde kötü haber! 00:18