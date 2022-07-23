Stopere Ousou

Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası stoper arayışına hız veren Fenerbahçe'de adaylar çoğalıyor. Brezilyalı Gustavo Henrique, Pablo Mari, Leo Ortiz'le görüşmeler yürüten sarı-lacivertlilerin, Slavia Prag'dan Aiham Ousou'yu da takibe aldığı bildirildi... Aslen Suriyeli olan Ousou, İsveç pasaportu taşıyor. 22 yaşındaki savunmacı Prag'da 39 maçta 1 gol+1 asist gerçekleştirdi. Ousou, geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yi eledikleri iki maçta da doksan dakika forma giymişti.