TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Mergim Berisha ile yol ayrımına gelindi!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı devam ediyor.
Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı devam ediyor.
Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde transfer sürecinin kalan kısmının da hareketli geçmesi bekleniyor.
Hücum yönünden kadroda rotasyon genişliğini artırmak ve kaliteli bir bitirici almak isteyen Kanarya'da gelecek isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacaklarda netlik kazanıyor.
Forvet hattında Mergim Berisha, Samatta, Serdar Dursun, Valencia gibi isimler bulunurken Dinamo Kiev maçındaki son vuruş sıkıntısından sonra Fenerbahçe santrfor takviyesi yapacak.
Bu transfer gerçekleşmeden önce elindeki isimlerle yollarını ayırmak isteyen sarı-lacivertlilerde listenin başındaki isim belli oldu.
2021-2022 sezonunun başında büyük umutlarla kadroyan kazandırılan Mergim Berisha ile yolların ayrılması bekleniyor.
Bu kapsamda kulüp aramalarına başlayan Fenerbahçe ve Alman futbolcunun temsilcileri transfere son noktayı koymaya hazırlanıyor.
Mergim Berisha, Stuttgart ile masaya oturdu.
Transfer görüşmeleri için izin verilen Alman forvet geçen hafta Mainz'la görüşmüştü.
Berisha'nın Stuttgart'la prensipte anlaştığı, kulüplerin kararını beklediği ifade edildi.
Stuttgart 25 yaşındaki oyuncuyu kiralamak, Fenerbahçe ise bonservisi ile satmak istiyor.
MERGIM BERISHA KİMDİR?
Mergim Berisha, 11 Mayıs 1998 tarihinde Almanya'nın Berchtesgaden kentinde dünyaya gelmiştir.
24 yaşındaki golcü, futbolculuk hayatına Salzburg Altyapısı'nda başlamıştır.
188 cm boyunda olan santrfor, kariyerinde FC Liefering, RB Salzburg, LASK, 1.FC Magdeburg, SCR Altach ve Fenerbahçe kulüplerinde forma giymiştir.
Alman futbolcu profesyonel futbol hayatında 199 maça çıktı ve 75 gol atıp 39 asistlik performans sergiledi.
Mergim Berisha'nın 6 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.