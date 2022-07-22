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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Mergim Berisha ile yol ayrımına gelindi!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hücum yönünde takıma katılacak isimler belirlenirken gönderilecek isimlerde netlik kazanıyor. Bu bağlamda Mergim Berisha ile yolları ayırma kararı alan sarı-lacivertlilerin, oyuncu için Bundesliga ekibi Stuttgart ile görüşme halinde olduğu belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 12:11 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 12:11
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Mergim Berisha ile yol ayrımına gelindi!

Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Mergim Berisha ile yol ayrımına gelindi!

Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde transfer sürecinin kalan kısmının da hareketli geçmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Mergim Berisha ile yol ayrımına gelindi!

Hücum yönünden kadroda rotasyon genişliğini artırmak ve kaliteli bir bitirici almak isteyen Kanarya'da gelecek isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacaklarda netlik kazanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Mergim Berisha ile yol ayrımına gelindi!

Forvet hattında Mergim Berisha, Samatta, Serdar Dursun, Valencia gibi isimler bulunurken Dinamo Kiev maçındaki son vuruş sıkıntısından sonra Fenerbahçe santrfor takviyesi yapacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Mergim Berisha ile yol ayrımına gelindi!

Bu transfer gerçekleşmeden önce elindeki isimlerle yollarını ayırmak isteyen sarı-lacivertlilerde listenin başındaki isim belli oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Mergim Berisha ile yol ayrımına gelindi!

2021-2022 sezonunun başında büyük umutlarla kadroyan kazandırılan Mergim Berisha ile yolların ayrılması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Mergim Berisha ile yol ayrımına gelindi!

Bu kapsamda kulüp aramalarına başlayan Fenerbahçe ve Alman futbolcunun temsilcileri transfere son noktayı koymaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Mergim Berisha ile yol ayrımına gelindi!

Mergim Berisha, Stuttgart ile masaya oturdu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Mergim Berisha ile yol ayrımına gelindi!

Transfer görüşmeleri için izin verilen Alman forvet geçen hafta Mainz'la görüşmüştü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Mergim Berisha ile yol ayrımına gelindi!

Berisha'nın Stuttgart'la prensipte anlaştığı, kulüplerin kararını beklediği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Mergim Berisha ile yol ayrımına gelindi!

Stuttgart 25 yaşındaki oyuncuyu kiralamak, Fenerbahçe ise bonservisi ile satmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Mergim Berisha ile yol ayrımına gelindi!

MERGIM BERISHA KİMDİR?

Mergim Berisha, 11 Mayıs 1998 tarihinde Almanya'nın Berchtesgaden kentinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Mergim Berisha ile yol ayrımına gelindi!

24 yaşındaki golcü, futbolculuk hayatına Salzburg Altyapısı'nda başlamıştır.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Mergim Berisha ile yol ayrımına gelindi!

188 cm boyunda olan santrfor, kariyerinde FC Liefering, RB Salzburg, LASK, 1.FC Magdeburg, SCR Altach ve Fenerbahçe kulüplerinde forma giymiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Mergim Berisha ile yol ayrımına gelindi!

Alman futbolcu profesyonel futbol hayatında 199 maça çıktı ve 75 gol atıp 39 asistlik performans sergiledi.

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