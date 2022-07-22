Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da yaprak dökümü! Gustavo, Pelkas, Berisha ve Meyer...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da yaprak dökümü! Gustavo, Pelkas, Berisha ve Meyer...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Takımdan ayrılacak isimler netlik kazanırken Gustavo, Pelkas, Meyer ve Berisha ile yolların ayrılması için menajerleriyle görüşmeler devam ediyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 15:43
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da yaprak dökümü! Gustavo, Pelkas, Berisha ve Meyer...

Fenerbahçe'de takıma katılacak ve takımdan gönderilecek isimler netlik kazanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da yaprak dökümü! Gustavo, Pelkas, Berisha ve Meyer...

Flaş transferlere imza attıran sarılacivertliler, sol bek, stoper ve santrfor transferleri için kadroda yer açmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da yaprak dökümü! Gustavo, Pelkas, Berisha ve Meyer...

Kadroda düşünmediği oyuncularla yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe'de bugün flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da yaprak dökümü! Gustavo, Pelkas, Berisha ve Meyer...

İKİ İSMİN AYRILIĞI GÖRÜŞÜLDÜ

Sarı-lacivertlilerin çalıştığı Rogon Menajerlik'in sahibi Roger Witmann ve 2 kişinin İstanbul'a geldiği iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da yaprak dökümü! Gustavo, Pelkas, Berisha ve Meyer...

Witmann'ın Fenerbahçe Yönetimi ile yaptığı görüşmede Gustavo, Berisha, Pelkas ve Meyer'in ayrılığı masaya yatırıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da yaprak dökümü! Gustavo, Pelkas, Berisha ve Meyer...

Takvim'in haberine göre görüşmede ayrıca Witmann'ın Fenerbahçe'ye önerdiği ABD'li stoper John Anthony Brooks konusunun da gündeme geldiği iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da yaprak dökümü! Gustavo, Pelkas, Berisha ve Meyer...

Fenerbahçe'nin hali hazırda elinde 20 yabancı futbolcusu bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da yaprak dökümü! Gustavo, Pelkas, Berisha ve Meyer...

Kanarya, göndermeyi düşündüğü oyuncularla yollarını ayırarak rahatlamak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da yaprak dökümü! Gustavo, Pelkas, Berisha ve Meyer...

Fenerbahçe yönetiminin Rogon yetkilileriyle yaptığı görüşmeden sonra takımdan gönderilecek isimlerle ilgili flaş gelişmeler yaşanması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da yaprak dökümü! Gustavo, Pelkas, Berisha ve Meyer...

15 OYUNCU FORMA GİYDİ

Sarı-lacivertlilerde şimdiye kadar Rogon'un 15 oyuncusu forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da yaprak dökümü! Gustavo, Pelkas, Berisha ve Meyer...

Attila Szalai, Joshua King, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Max Meyer, Simon Falette, Steven Caulker, Frey, Reyes, Adil Rami, Kemal Ademi, Tolga Ciğerci Kanarya'da oynayan futbolcular oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da yaprak dökümü! Gustavo, Pelkas, Berisha ve Meyer...

Bu isimlerden bazıları oynadıkları futbolla taraftarların gözbebeği olurken bazıları da büyük hüsran yaşattı.

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