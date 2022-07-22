FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da yaprak dökümü! Gustavo, Pelkas, Berisha ve Meyer...

Fenerbahçe'de transfer için hareketli saatler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de transfer için hareketli saatler yaşanıyor.
Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler'de kadro yapılanması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Lincoln Henrique, Bruma, Emre Mor, Joshua King, Joao Pedro, Willian Arao ve Tiago Çukur gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Kanarya'da transfer sürecinin kalan kısmı yoğun geçecek.
Fenerbahçe'de takıma katılacak ve takımdan gönderilecek isimler netlik kazanıyor.
Flaş transferlere imza attıran sarılacivertliler, sol bek, stoper ve santrfor transferleri için kadroda yer açmak istiyor.
Kadroda düşünmediği oyuncularla yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe'de bugün flaş bir gelişme yaşandı.
İKİ İSMİN AYRILIĞI GÖRÜŞÜLDÜ
Sarı-lacivertlilerin çalıştığı Rogon Menajerlik'in sahibi Roger Witmann ve 2 kişinin İstanbul'a geldiği iddia edildi.
Witmann'ın Fenerbahçe Yönetimi ile yaptığı görüşmede Gustavo, Berisha, Pelkas ve Meyer'in ayrılığı masaya yatırıldı.
Takvim'in haberine göre görüşmede ayrıca Witmann'ın Fenerbahçe'ye önerdiği ABD'li stoper John Anthony Brooks konusunun da gündeme geldiği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin hali hazırda elinde 20 yabancı futbolcusu bulunuyor.
Kanarya, göndermeyi düşündüğü oyuncularla yollarını ayırarak rahatlamak istiyor.
Fenerbahçe yönetiminin Rogon yetkilileriyle yaptığı görüşmeden sonra takımdan gönderilecek isimlerle ilgili flaş gelişmeler yaşanması bekleniyor.
15 OYUNCU FORMA GİYDİ
Sarı-lacivertlilerde şimdiye kadar Rogon'un 15 oyuncusu forma giydi.
Attila Szalai, Joshua King, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Max Meyer, Simon Falette, Steven Caulker, Frey, Reyes, Adil Rami, Kemal Ademi, Tolga Ciğerci Kanarya'da oynayan futbolcular oldu.
Bu isimlerden bazıları oynadıkları futbolla taraftarların gözbebeği olurken bazıları da büyük hüsran yaşattı.