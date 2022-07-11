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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mergim Berisha'ya transfer izni! İlgilenen kulüp...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon öncesi hazırlıklarını ara vermeden sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde ayrılacak isimler de netleşiyor. Takımda beklenen seviyeye gelmediği ifade edilen Mergim Berisha'ya transfer izni çıktığı öğrenilirken genç forvetle ilgilenen kulüp de belli oldu. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 08:22
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mergim Berisha'ya transfer izni! İlgilenen kulüp...

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mergim Berisha'ya transfer izni! İlgilenen kulüp...

Sarı-lacivertli takım son olarak Hull City ile oynadığı hazırlık maçından 2-0 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mergim Berisha'ya transfer izni! İlgilenen kulüp...

Transfer çalışmalarının devam ettiği Fenerbahçe'de, takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mergim Berisha'ya transfer izni! İlgilenen kulüp...

Fenerbahçe'de beklenen performansı bir türlü ortaya koyamayan Mergim Berisha'ya gelen teklifler değerlendirmeye alınacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mergim Berisha'ya transfer izni! İlgilenen kulüp...

Alman forvetin, Bundesliga'dan Mainz'in radarında olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mergim Berisha'ya transfer izni! İlgilenen kulüp...

Jorge Jesus'un iyi bir teklif gelmesi halinde 24 yaşındaki forvetin gitmesine onay verdiği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mergim Berisha'ya transfer izni! İlgilenen kulüp...

Berisha, 31 kez giydiği çubuklu forma ile 7 kez fileleri sarstı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mergim Berisha'ya transfer izni! İlgilenen kulüp...

MERGIM BERISHA KİMDİR?

11 Mayıs 1998 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mergim Berisha'ya transfer izni! İlgilenen kulüp...

Kariyerine Salzburg altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mergim Berisha'ya transfer izni! İlgilenen kulüp...

Sırasıyla Liefering, LASK, Magdeburg, Altach ve Fenerbahçe formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mergim Berisha'ya transfer izni! İlgilenen kulüp...

Sarı-lacivertli takıma, 2021 yaz transfer döneminde Salzburg'dan transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mergim Berisha'ya transfer izni! İlgilenen kulüp...

Fenerbahçe formasıyla toplamda 31 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 7 gol atarken 3 de asist yaptı.

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