FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mergim Berisha'ya transfer izni! İlgilenen kulüp...

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-lacivertli takım son olarak Hull City ile oynadığı hazırlık maçından 2-0 galip ayrıldı.
Transfer çalışmalarının devam ettiği Fenerbahçe'de, takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor.
Fenerbahçe'de beklenen performansı bir türlü ortaya koyamayan Mergim Berisha'ya gelen teklifler değerlendirmeye alınacak.
Alman forvetin, Bundesliga'dan Mainz'in radarında olduğu belirtildi.
Jorge Jesus'un iyi bir teklif gelmesi halinde 24 yaşındaki forvetin gitmesine onay verdiği ifade ediliyor.
Berisha, 31 kez giydiği çubuklu forma ile 7 kez fileleri sarstı.
MERGIM BERISHA KİMDİR?
11 Mayıs 1998 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.
Kariyerine Salzburg altyapısında başladı.
Sırasıyla Liefering, LASK, Magdeburg, Altach ve Fenerbahçe formaları giydi.
Sarı-lacivertli takıma, 2021 yaz transfer döneminde Salzburg'dan transfer oldu.
Fenerbahçe formasıyla toplamda 31 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 7 gol atarken 3 de asist yaptı.
Berisha, 1.88 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
24 yaşındaki genç forvetin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025'te sona erecek.
Mergim Berisha'nın güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...