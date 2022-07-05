FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Welington'u kadrosuna katıyor

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor.
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor.
Lincoln, Bruma ve Emre Mor transferlerini açıklayan yönetim, golcü arayışlarına da devam ediyor.
Öte yandan sarı-lacivertliler, savunmaya da takviye yapmak istiyor.
Kanarya bu doğrultuda Brezilyalı sol bek Welington'ın peşine düşmüştü.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Fenerbahçe, Sao Paulo'nun 21 yaşındaki Brezilyalı sol beki Welington için anlaşma sağladı.
Brezilya'dan Lance ve ESPN'in haberlerine göre; Fenerbahçe, Welington için 3 milyon euro bonservis teklif etti ve Sao Paulo bu teklifi kabul etti.
Sao Paulo'nun en önemli yeteneklerinden biri olarak gösterilen Welington için Jorge Jesus'un özel olarak ısrarcı olduğu ve transfer için devreye de girdiği belirtildi.
SAO PAULO FİNANSAL KRİZDE
Sao Paulo kaynaklarının da bu haberi doğruladığı belirtilirken, Brezilya kulübünün içinde bulunduğu ve acil nakite ihtiyaç duyulan bir finansal krizin de bu transferde önemli etkisi olduğunun altı çizildi.
Bu nedenle pazarlık yapma şansının da olmadığı belirtildi.
Sao Paulo'nun ayrıca maddi kriz nedeniyle Welington dışında Gabriel Sara ve Nestor'u da satmayı düşündüğü vurgulandı.
Brezilya ekibinin eski futbolcuları David Neres ve Antony'nin satışından gelecek paylara da bel bağladığının altı çizildi.
23 MAÇA ÇIKTI
Geçen sezon Sao Paulo formasıyla 23 resmi maça çıkan Welington, 1 gol atıp 2 asist yaptı.
WELINGTON KİMDİR?
19 Şubat 2001'de Brezilya'da doğan Welington, altyapısından yetiştiği Sao Paulo ile geçen sezon 23 resmi maça çıktı.
Welington'ın Sao Paulo ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.