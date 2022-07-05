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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Welington'u kadrosuna katıyor

Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, Süper Lig'deki şampiyonluk hasretine son vermek için kolları sıvadı. Transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna üç takviye yapan Kanarya, sol bek mevkisi için Brezilyalı Welington'ı gündemine almıştı. Brezilya basını yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 23:15
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Welington'u kadrosuna katıyor

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Welington'u kadrosuna katıyor

Lincoln, Bruma ve Emre Mor transferlerini açıklayan yönetim, golcü arayışlarına da devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Welington'u kadrosuna katıyor

Öte yandan sarı-lacivertliler, savunmaya da takviye yapmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Welington'u kadrosuna katıyor

Kanarya bu doğrultuda Brezilyalı sol bek Welington'ın peşine düşmüştü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Welington'u kadrosuna katıyor

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe, Sao Paulo'nun 21 yaşındaki Brezilyalı sol beki Welington için anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Welington'u kadrosuna katıyor

Brezilya'dan Lance ve ESPN'in haberlerine göre; Fenerbahçe, Welington için 3 milyon euro bonservis teklif etti ve Sao Paulo bu teklifi kabul etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Welington'u kadrosuna katıyor

Sao Paulo'nun en önemli yeteneklerinden biri olarak gösterilen Welington için Jorge Jesus'un özel olarak ısrarcı olduğu ve transfer için devreye de girdiği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Welington'u kadrosuna katıyor

SAO PAULO FİNANSAL KRİZDE

Sao Paulo kaynaklarının da bu haberi doğruladığı belirtilirken, Brezilya kulübünün içinde bulunduğu ve acil nakite ihtiyaç duyulan bir finansal krizin de bu transferde önemli etkisi olduğunun altı çizildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Welington'u kadrosuna katıyor

Bu nedenle pazarlık yapma şansının da olmadığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Welington'u kadrosuna katıyor

Sao Paulo'nun ayrıca maddi kriz nedeniyle Welington dışında Gabriel Sara ve Nestor'u da satmayı düşündüğü vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Welington'u kadrosuna katıyor

Brezilya ekibinin eski futbolcuları David Neres ve Antony'nin satışından gelecek paylara da bel bağladığının altı çizildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Welington'u kadrosuna katıyor

23 MAÇA ÇIKTI

Geçen sezon Sao Paulo formasıyla 23 resmi maça çıkan Welington, 1 gol atıp 2 asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Welington'u kadrosuna katıyor

WELINGTON KİMDİR?

19 Şubat 2001'de Brezilya'da doğan Welington, altyapısından yetiştiği Sao Paulo ile geçen sezon 23 resmi maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Welington'u kadrosuna katıyor

Welington'ın Sao Paulo ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Welington'u kadrosuna katıyor

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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