Fenerbahçe - Hull City karşılaşmasının saati değişti

Fenerbahçe - Hull City arasında Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak dostluk maçının başlama saati değişti. Fenerbahçe resmi açıklamada karşılaşmanın saatinin değiştiğini duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada:
Fenerbahçemiz ile İngiltere Chamapionship takımlarından Hull City arasında 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak dostluk maçının başlama saati 21.30'dan 20.30'a alınmıştır.
Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek bu özel maçın biletlerinin satışı passo.com.tr adresinden devam etmektedir.
Taraftarlarımız Passolig kartına gerek olmaksızın bilet satın alarak maçı tribünden izleyebilirler. ifadeleri yer aldı.