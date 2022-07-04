Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Hull City karşılaşmasının saati değişti

Fenerbahçe - Hull City karşılaşmasının saati değişti

Fenerbahçe - Hull City arasında Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak dostluk maçının başlama saati değişti. Fenerbahçe resmi açıklamada karşılaşmanın saatinin değiştiğini duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 19:35
Fenerbahçe - Hull City karşılaşmasının saati değişti

Fenerbahçe - Hull City arasında Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak dostluk maçının başlama saati değişti. Fenerbahçe resmi açıklamada karşılaşmanın saatinin değiştiğini duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada:

Fenerbahçemiz ile İngiltere Chamapionship takımlarından Hull City arasında 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak dostluk maçının başlama saati 21.30'dan 20.30'a alınmıştır.

Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek bu özel maçın biletlerinin satışı passo.com.tr adresinden devam etmektedir.

Taraftarlarımız Passolig kartına gerek olmaksızın bilet satın alarak maçı tribünden izleyebilirler. ifadeleri yer aldı.

DİĞER
SON DAKİKA: Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor maçları ne zaman?
Ankara Emniyet Müdürlüğü harekete geçti! Ambulansa yol vermeyen 5 araca idari para cezası
F.Bahçe'yi şoke eden talep! Dünyaları istedi
Ve anlaşma sağlandı! Beşiktaş...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi haftaları
F.Bahçe'den forvet transferinde ters köşe! İşte o yıldız
Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar oldu? Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Asgari ücrete kaç lira zam yapıldı? Brüt-net asgari ücret ne kadar oldu?
Kurban eti kimlere verilir, kaç kişiye dağıtılır, nasıl pay edilir?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gol kralı Ahmet Sagat Samsunspor’da Gol kralı Ahmet Sagat Samsunspor’da 19:35
Fenerbahçe - Hull City karşılaşmasının saati değişti Fenerbahçe - Hull City karşılaşmasının saati değişti 19:15
Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi haftaları Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi haftaları 19:02
Igor Tudor Marsilya'nın yeni teknik direktörü oldu Igor Tudor Marsilya'nın yeni teknik direktörü oldu 18:57
Formula 1 Halo nedir? Halo ne işe yarar? Formula 1 Halo nedir? Halo ne işe yarar? 18:51
Türkiye - İtalya | CANLI Türkiye - İtalya | CANLI 18:46
Daha Eski
Franck Kessie ve Andreas Christensen Barcelona'da Franck Kessie ve Andreas Christensen Barcelona'da 18:27
Özil'den flaş karar! Yönetimle görüştü ve... Özil'den flaş karar! Yönetimle görüştü ve... 18:26
Muhammet Demir Konyaspor'da Muhammet Demir Konyaspor'da 18:10
F.Bahçe'yi şoke eden talep! Dünyaları istedi F.Bahçe'yi şoke eden talep! Dünyaları istedi 18:04
Ve anlaşma sağlandı! Beşiktaş... Ve anlaşma sağlandı! Beşiktaş... 17:30
Sevilla'dan resmi transfer açıklaması! Marcao... Sevilla'dan resmi transfer açıklaması! Marcao... 17:12