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Fenerbahçe ve Galatasaray Sergio Oliviera transferinde karşı karşıya!

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Transfer çalışmalarına devam eden ezeli rakipler transferde karşı karşıya geldi. Portekiz basınında çıkan haberde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Sergio Oliviera transferinde karşı karşıya geldiği iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 22:24 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 22:34
Fenerbahçe ve Galatasaray Sergio Oliviera transferinde karşı karşıya!

Geçtiğimiz sezonu Serie A ekiplerinden Roma'da kiralık olarak geçiren Portekizli orta saha Sergio Oliveira için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışına girdiği ifade edildi.

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre; Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun planları arasında yer almayan 30 yaşındaki Oliveira, takımın sezon başı kampında yer almadı. Haberde; menajerlik hakları Jorge Mendes'in elinde bulunan Portekizli oyuncunun yeni adresinin Türkiye olabileceği ifade edildi.

İlk olarak Fenerbahçe'nin gündemine gelen ve Fenerbahçe Futbol Koordinatörü Mario Branco ile olan ilişkilerinin bu transferde öne çıkacağı belirtilen Sergio Oliveira'nın, şimdi de Galatasaray'ın listesine girdiği ve bu transfer için bir "Türk Derbisi" yaşanacağı ifade edildi. Haberde, Branco'nun PAOK döneminde birlikte çalıştığı Sergio Oliveira'yı, Jorge Jesus'un ısrarla istediği belirtilse de Galatasaray'ın da bu transferde pes etmediği ve Porto ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Sergio Oliveira, geçtiğimiz kış transfer döneminde kiralık olarak Roma'ya katılmış ve çıktığı 22 maçta 3 gol 1 asist kaydetmişti..

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