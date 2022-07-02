FENERBAHÇE HABERLERİ: Emre Mor'dan flaş transfer itirafı!

Fenerbahçe Kulübü, Fatih Karagümrüklü futbolcu Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Kulübü, Fatih Karagümrüklü futbolcu Emre Mor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulübün daha önce prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu ve cuma günü başlayan yurt dışı kampına götürülen Emre Mor ile resmi sözleşme imzalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Emre Mor'u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Emre Mor'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Danimarka'da kariyerine başlayan Emre Mor, A Milli Takım'ı seçerek genç yaşta 2016 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer aldı.
Aynı yıl Almanya'nın Borussia Dortmund takımına transfer olan Emre, sırasıyla Celta Vigo, Galatasaray ve Olympiakos takımlarında forma giydi.
Geçen sezon başında Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'e transfer olan genç kanat oyuncusu, 26 lig müsabakasında 5 kez fileleri havalandırdı.
Ayrıca Fatih Karagümrük Kulübü de sosyal medyadan yapılan paylaşımla Emre Mor'a teşekkür ederek, kariyerinde başarı dileklerini iletti.
Emre Mor, kendisi için düzenlenen imza törenin ardından açıklamalarda bulundu.
24 yaşındaki futbolcunun açıklamaları şu şekilde:
"ÇOK BÜYÜK BİR CAMİADAYIM"
"Burada olduğum için çok gururluyum. Çok büyük bir camiadaydım, Fenerbahçe'deyim. Zaten geçen sezon, bir sonraki sezonumda seviye atlamış ve çok daha iyi bir takımda olmak dileğiyle planlamıştım. Bunda da başarılı olduğumu düşünüyorum. Burada başarılı olmak ve Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla iyi bir sezon geçirmek istiyorum.
"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"
Taraftarlarımıza şunu söyleyebilirim. Elimden gelenin en iyisini saha içerisinde vereceğim. Benden çok büyük beklentileri var. Ben de kendimi iyi tanıyorum ve bunun için hazırım. Taraftarlarımızı Şampiyonlar Ligi ve ligde oynayacağımız maçlarda görmek adına sabırsızlanıyorum. Sabırsızlıkla o anı bekliyor olacağım"
"REKABETE HAZIRIM"
"Performansınız yukarıya çıktığı zaman ve bu performansa erken yaşlarda ulaştığınız zaman sevdiğiniz işi yaptığınızı bazen unutabiliyorsunuz. O anki ruh haliniz ve düşüncenizle ama son oynamış olduğum sezondan sonra her ne kadar zorluklar yaşamış olsam da o zorluklardan çıkarak tekrar sevmiş olduğum işi yapmaya başladığımı hissediyorum. Tekrar severek, tutkuyla bu işi yaptığımı fark ediyorum. Ama zaten bu her futbolcu için geçerli. Herkes için geçerli. Sizin rahat etmeniz sizin performansınızı da artı şekilde etkileyen bir faktör. Geçen yıl bunu başarabildiğim için mutluyum açıkçası ama bu tabii zaman da alan bir periyot. Bunu zamanla aşabiliyorsunuz. Şu an için rekabete hazır olduğumu düşünüyorum. Büyük bir camiadayım. Burada da rekabete hazırım. Sabırsızlıkla sezonu bekliyorum.
"HEM LİGİ HEM DE TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANABİLİRİZ"
"Hedefimiz elbette ki ligimizde şampiyon olmak, buna hiçbir şüphe yok. Bunu kazanmamız gerekiyor! Şu an itibarıyla gördüğüm kadarıyla da iyi oyunculara ve çok tecrübeli bir teknik adama sahibiz. Dolayısıyla bu anlamda pozitif hisler ve düşünceler taşıyorum. Şampiyonlar Ligi ile ilgili konuşacak olursam hedefimiz maç maç gitmek olacak. Bir sonraki aşamayı düşünerek ve maç maç ilerleyerek devam etmemiz gerekiyor. Tabii ki de şu anda 'Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağız' gibi bir cümle kuramam. Dolayısıyla maç maç ilerlememiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü iyi bir oyuncu grubuna sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Hem Ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazanabilecek kaliteye sahip olduğumuzu düşünüyorum.
"TARAFTARIN ÖNÜNE ÇIKMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"
Geçtiğimiz sezon Karagümrük formasıyla Fenerbahçe'ye karşı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynadığımızda gerçek anlamda harika bir atmosfer vardı. O maçta oynarken de elbette harika bir his taşıyordum. Bu tip atmosferlerde, bu tip büyük taraftarların önünde oynarken farklı bir hisse bürünüyorsunuz. Ben de sabırsızlıkla o anı bekliyorum.
"VOLKAN HOCA SEZON SONUNDA FENERBAHÇE'YE GİDECEĞİMİ SÖYLEDİ"
Volkan Hoca ile geldiğinde yaptığımız ilk toplantıda bana sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söylemişti. Planımız ve aramızda konuşulan şey buydu. Bana bu doğrultuda inanılmaz şekilde yardımcı oldu. Benimle alakalı olarak çok iyi şeyler söylediğini de biliyorum. Volkan Hoca ile çok iyi bir ilişkimiz var, iyi ilişkilere sahibiz. Onu tanıdığım için gerçekten çok mutluyum, çok iyi bir insan." Emre Mor, "Türkçe 'Şimdi sahne bizim' diyerek sözlerini noktaladı.