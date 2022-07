FENERBAHÇE HABERLERİ: Emre Mor'dan flaş transfer itirafı!

"REKABETE HAZIRIM"

"Performansınız yukarıya çıktığı zaman ve bu performansa erken yaşlarda ulaştığınız zaman sevdiğiniz işi yaptığınızı bazen unutabiliyorsunuz. O anki ruh haliniz ve düşüncenizle ama son oynamış olduğum sezondan sonra her ne kadar zorluklar yaşamış olsam da o zorluklardan çıkarak tekrar sevmiş olduğum işi yapmaya başladığımı hissediyorum. Tekrar severek, tutkuyla bu işi yaptığımı fark ediyorum. Ama zaten bu her futbolcu için geçerli. Herkes için geçerli. Sizin rahat etmeniz sizin performansınızı da artı şekilde etkileyen bir faktör. Geçen yıl bunu başarabildiğim için mutluyum açıkçası ama bu tabii zaman da alan bir periyot. Bunu zamanla aşabiliyorsunuz. Şu an için rekabete hazır olduğumu düşünüyorum. Büyük bir camiadayım. Burada da rekabete hazırım. Sabırsızlıkla sezonu bekliyorum.