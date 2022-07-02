Fenerbahçe - Partizan maçı sonrası Attila Szalai'den transfer sorusuna yanıt!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe özel maçta Partizan ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden Enner Valencia'nın attığı golle 1-0 galip ayrıldı.



Kanarya'nın yıldız stoperi Attila Szalai müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Macar savunma oyuncusu, transfer sorusunu yanıtladı.



İşte o sözler...



"Sezon öncesi hazırlıklarımız iyi gidiyor. Sıkı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Elbette sıkı idmanlardan sonra yapılan maçlar kolay bir şekilde geçmeyebiliyor"

"Bu sezon öncesi kampı daha çok taktik mentaliteye uyum sağlamak için yapılıyor. Bu anlamda iyi gidiyoruz. Ofansif ve defansif olarak iyi bir yoldayız. Sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz"

"Dinamo Kiev maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. Söylediğim gibi, bu maçı en iyi şekilde atlamak adına çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz"

"İsmail Yüksek, harika bir oyuncu. Çok yüksek bir potansiyeli var. Savunma önünde çok iyi oynadı, biz de onu destekliyoruz"

"Tek odak noktam Fenerbahçe üzerine. Fenerbahçe için her şeyimi vermek istiyorum, bunun için çabalıyorum. Transferimle ilgili yorum yapmak istemiyorum"