Haberler Fenerbahçe ⚽Fenerbahçe - Partizan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FB - PARTİZAN MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe - Partizan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FB - PARTİZAN MAÇI CANLI İZLE

Jorge Jesus yönetimindeki ilk hazırlık maçına Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile çıkarak sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'nin 2. hazırlık maçının detayları sporseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, Partizan ile hazırlık maçı yapacak. Peki, Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe - Partizan maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - Partizan karşılaşmasına dair merak edilenler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 09:59 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 10:02
⚽Fenerbahçe - Partizan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FB - PARTİZAN MAÇI CANLI İZLE

İlk hazırlık maçını beraberlikle geride bırakan Fenerbahçe'nin 2. hazırlık maçı için geri sayım başladı, sarı lacivertli taraftarlar Fenerbahçe - Partizan maçı için nefesini tuttu. Futbolseverler, Fenerbahçe - Partizan maçının saatini ve maçın hangi kanalda canlı yayınlanacağını sorgulamaya koyuldu. İşte Fenerbahçe - Partizan mücadelesinin saati ve yayınlanacağı kanal...

FENERBAHÇE - PARTIZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Partizan maçı 2 Temmuz Cumartesi günü 19:30'da oynanacak. Fenerbahçe - Partizan karşılaşması TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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FENERBAHÇE'NİN İLK HAZIRLIK MAÇINDA KİMLER FORMA GİYDİ?

Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanan Shkupi karşılaşmasına; Ertuğrul Çetin, Osayi-Smauel, Serdar Aziz, Lemos, Novak, Luiz Gustavo, Crespo, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Bruma ve Berisha ilk 11'iyle çıkmıştı.

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