⚽Fenerbahçe - Partizan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FB - PARTİZAN MAÇI CANLI İZLE

İlk hazırlık maçını beraberlikle geride bırakan Fenerbahçe'nin 2. hazırlık maçı için geri sayım başladı, sarı lacivertli taraftarlar Fenerbahçe - Partizan maçı için nefesini tuttu. Futbolseverler, Fenerbahçe - Partizan maçının saatini ve maçın hangi kanalda canlı yayınlanacağını sorgulamaya koyuldu. İşte Fenerbahçe - Partizan mücadelesinin saati ve yayınlanacağı kanal...

⚽FENERBAHÇE - PARTIZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Partizan maçı 2 Temmuz Cumartesi günü 19:30'da oynanacak. Fenerbahçe - Partizan karşılaşması TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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FENERBAHÇE'NİN İLK HAZIRLIK MAÇINDA KİMLER FORMA GİYDİ?

Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanan Shkupi karşılaşmasına; Ertuğrul Çetin, Osayi-Smauel, Serdar Aziz, Lemos, Novak, Luiz Gustavo, Crespo, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Bruma ve Berisha ilk 11'iyle çıkmıştı.