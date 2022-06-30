Haberler Fenerbahçe Ya Ertuğrul ya Gökhan

Ya Ertuğrul ya Gökhan

Kaleci adaylarında iki isim öne çıktı. Paşalı Ertuğrul için pazarlıklar sıkı şekilde sürüyor. Gökhan’da da ilk temaslar kuruldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Ya Ertuğrul ya Gökhan

Forvet, savunma, kanat derken kaleci arayışlarına da hız veren Fenerbahçe'de listeye 2 yerli isim dahil oldu. Altay Bayındır'ı yedekleyecek bir alternatif üzerinde duran sarı-lacivertlilerin, Kasımpaşa'dan Ertuğrul Taşkıran ve Rizesporlu Gökhan Akkan için görüşmede olduğu bildirildi. Gelen haberlere göre Kasımpaşa ile sıkı pazarlıkların yapıldığı, lacivert beyazlı kulübün Ertuğrul için 1.5 milyon euro talep ettiği öğrenildi. 32 yaşındaki eldivenin de Fenerbahçe'ye gelmek istediği belirtildi. Gökhan konusunda da ilk adımların atıldığı ve Rize yönetiminden fiyat beklendiği ifade edildi.

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