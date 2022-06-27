Güiza’ya şok suçlama!

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Güiza, oğlu tarafından ebeveynlik görevlerini yapmamakla suçlanıyor. Bir televizyon programına katılan İspanyol santrforun oğlu Cristian, "Babam beni terk etti. Büyüleyici bir dağ evinde kalıyor. Köpekleri benden daha iyi yaşıyor" diye konuştu.
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Güiza, oğlu tarafından ebeveynlik görevlerini yapmamakla suçlanıyor. Bir televizyon programına katılan İspanyol santrforun oğlu Cristian, "Babam beni terk etti. Büyüleyici bir dağ evinde kalıyor. Köpekleri benden daha iyi yaşıyor" diye konuştu.