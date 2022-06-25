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FENRBAHÇE TIRANA MAÇI CANLI | Fenerbahçe - Tirana maçı nasıl izlenir? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 2. hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Tirana ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de Bruma ve Lincoln Henrique'nin performansları merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 15:30
FENRBAHÇE TIRANA MAÇI CANLI | Fenerbahçe - Tirana maçı nasıl izlenir? Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta?

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Tirana ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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FENERBAHÇE - TIRANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Tirana maçı 25 Haziran Cumartesi günü 18:00'de Fenerbahçe Youtube'da canlı yayınlanacak.

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