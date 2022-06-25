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Fenerbahçe - KF Tirana maç sonucu: 4-0 (FB KF Tirana maç özeti izle)

Fenerbahçe, hazırlık karşılaşmasında Arnavutluk ekibi KF Tirana ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde oynanan mücadeleden 4-0'lık üstünlükle ayrıldı. Fenerbahçe'nin gollerini Mergim Berisha, Filip Novak, Dimitris Pelkas ve Mbwana Samatta kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 19:48 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 19:51
Fenerbahçe - KF Tirana maç sonucu: 4-0 (FB KF Tirana maç özeti izle)

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki ikinci hazırlık maçına çıktı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Arnavutluk takımı KF Tirana ile mücadele eden Fenerbahçe, sahadan 4-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Fenerbahçe mücadelede gol perdesini erken açtı. 9'uncu dakikada Mergim Berisha'nın kaydettiği golle Sarı-lacivertliler öne geçti: 1-0. Fenerbahçe, 53'üncü dakikada 2. golünü buldu. Kanarya'nın yeni transferi Lincoln'ün kullandığı köşe vuruşunda Novak kafa ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0. Valencia'nın sağ kanattan içeri çevirdiği topta Pelkas, Fenerbahçe'nin 3. golünü attı. Sarı-lacivertliler, 88. dakikada Mbwana Samatta ile skoru 4-0'a getirdi.

Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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