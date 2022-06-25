Fenerbahçe - KF Tirana maç sonucu: 4-0 (FB KF Tirana maç özeti izle)

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki ikinci hazırlık maçına çıktı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Arnavutluk takımı KF Tirana ile mücadele eden Fenerbahçe, sahadan 4-0'lık üstünlükle ayrıldı.
Fenerbahçe mücadelede gol perdesini erken açtı. 9'uncu dakikada Mergim Berisha'nın kaydettiği golle Sarı-lacivertliler öne geçti: 1-0. Fenerbahçe, 53'üncü dakikada 2. golünü buldu. Kanarya'nın yeni transferi Lincoln'ün kullandığı köşe vuruşunda Novak kafa ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0. Valencia'nın sağ kanattan içeri çevirdiği topta Pelkas, Fenerbahçe'nin 3. golünü attı. Sarı-lacivertliler, 88. dakikada Mbwana Samatta ile skoru 4-0'a getirdi.
Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.