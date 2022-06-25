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Battaglia iddiası

Transferde Fenerbahçe'yle adı geçen ön libero Rodrigo Battaglia için sürpriz bir iddia Portekiz'den geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Battaglia iddiası
Transferde Fenerbahçe'yle adı geçen ön libero Rodrigo Battaglia için sürpriz bir iddia Portekiz'den geldi. Sapo Deportes'in haberine göre; Sporting Lizbon'daki maaşından vazgeçmek istemediği için sarı-lacivertlilere avantaj sağlayan Arjantinli dinamo, Jesus'un çalıştırdığı Fenerbahçe'nin takibinde. Sarı-lacivertli kurmayların, 1.4 milyon Euro alan 30 yaşındaki milli futbolcunun yüksek maaşı ve kontratının son sezonuna girdiği gerçeğini göz önünde tutarak Sporting'i ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.
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