Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Messi ile takım arkadaşı oluyor

Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
Jorge Jesus'u takımın başına getiren sarı lacivertliler ilk olarak Lincoln Henrique ve Bruma'ya imza attırdı.
Emre Mor için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de savunma rotasyonuyla ilgili belirsizlik sürüyor.
Stoper mevkisinde Abdülkerim Bardakcı'yı gündemine alan Kanarya, istediği sonucu alamadı.
27 yaşındaki savunmacıyla Fenerbahçe arasındaki görüşmelerde pürüz çıktı. Transfer için Konyaspor ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'ye Bardakcı'nın maaş talepleri fazla geldi.
Sarı-lacivertlilerle Abdülkerim Bardakcı'nın anlaşmaması üzerine Galatasaray devreye girdi ve transferi bitirdi.
Gelecek sezon şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, Jorge Jesus'un inşa edeceği kadro yapılanmasına göre hamlelerini yapıyor.
Alternatifli bir kadro oluşturmayı amaçlayan yönetim, transfere kaynak yaratmak için bazı isimlerin satışına onay verecek.
Transferde birçok talibi bulunan Attila Szalai ve Kim Min-Jae ikilisinden birine gelecek teklifler sonrası veda edilebilir.
Fenerbahçe'de savunmanın değişmez ismi olan Kim Min-Jae, dev kulüplerin transfer listesine girerken sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Jorge Jesus ve yönetim oyuncuyu kadroda tutmak istiyor.
SZALAI'YE DEV TALİP!
Hürriyet'in haberine göre; Sarı-lacivertlilerin Macar stoperi Attila Szalai'ye Fransız devi PSG'nin talip olduğu iddia edildi.
Fransız ekibi şu anda savunmasını güçlendirmek için İnter'le Milan Skriniar pazarlığı yapıyor. Bu transferi bitirmeye yakınlar. Ancak Presnel Kimpembe konusunda yaşanacak gelişmeler, bir stoper daha almalarını gerektirebilir.
Kimpembe için Premier Lig'den takımların yanı sıra Real Madrid'in devrede olduğu öğrenildi.
Fransız ekibi, iyi bir teklif gelmesi halinde 26 yaşındaki savunmacıyı gönderme kararı aldı.
LUIS CAMPOS İSTİYOR!
Geçen sezon Galatasaray 'da Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan ve yeni dönemde PSG'de göreve başlayan Luis Campos'un, Kimpembe'nin alternatifi olarak Attila Szalai'yi belirlediği öğrenildi.
Campos'un bu tercihinde; Kimpembe gibi Szalai'nin de solak olması, potansiyelinin yüksekliği, özellikle Macaristan formasıyla büyük rakiplere karşı sergilediği performanslar önemli etken oldu.
PSG'nin 24 yaşındaki defans oyuncusu için ilk teklifinin 15 milyon Euro olacağı öne sürüldü.
Fenerbahçe ise bu rakamı olabildiğince yukarı çekmeye çalışacak.