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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Messi ile takım arkadaşı oluyor

Son dakika spor haberi: Kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda hamlelerini yapan sarı-lacivertlilerde flaş bir ayrılık gerçekleşiyor. Dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'nin formasını giydiği PSG, Fenerbahçe'den transfer yapmak için kolları sıvadı. Öyle ki transfer için hazırlanan bütçe de belli oldu. İşte o isim ve gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 15:52 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 15:53
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Messi ile takım arkadaşı oluyor

Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Messi ile takım arkadaşı oluyor

Jorge Jesus'u takımın başına getiren sarı lacivertliler ilk olarak Lincoln Henrique ve Bruma'ya imza attırdı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Messi ile takım arkadaşı oluyor

Emre Mor için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de savunma rotasyonuyla ilgili belirsizlik sürüyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Messi ile takım arkadaşı oluyor

Stoper mevkisinde Abdülkerim Bardakcı'yı gündemine alan Kanarya, istediği sonucu alamadı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Messi ile takım arkadaşı oluyor

27 yaşındaki savunmacıyla Fenerbahçe arasındaki görüşmelerde pürüz çıktı. Transfer için Konyaspor ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'ye Bardakcı'nın maaş talepleri fazla geldi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Messi ile takım arkadaşı oluyor

Sarı-lacivertlilerle Abdülkerim Bardakcı'nın anlaşmaması üzerine Galatasaray devreye girdi ve transferi bitirdi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Messi ile takım arkadaşı oluyor

Gelecek sezon şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, Jorge Jesus'un inşa edeceği kadro yapılanmasına göre hamlelerini yapıyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Messi ile takım arkadaşı oluyor

Alternatifli bir kadro oluşturmayı amaçlayan yönetim, transfere kaynak yaratmak için bazı isimlerin satışına onay verecek.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Messi ile takım arkadaşı oluyor

Transferde birçok talibi bulunan Attila Szalai ve Kim Min-Jae ikilisinden birine gelecek teklifler sonrası veda edilebilir.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Messi ile takım arkadaşı oluyor

Fenerbahçe'de savunmanın değişmez ismi olan Kim Min-Jae, dev kulüplerin transfer listesine girerken sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Jorge Jesus ve yönetim oyuncuyu kadroda tutmak istiyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Messi ile takım arkadaşı oluyor

SZALAI'YE DEV TALİP!
Hürriyet'in haberine göre; Sarı-lacivertlilerin Macar stoperi Attila Szalai'ye Fransız devi PSG'nin talip olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Messi ile takım arkadaşı oluyor

Fransız ekibi şu anda savunmasını güçlendirmek için İnter'le Milan Skriniar pazarlığı yapıyor. Bu transferi bitirmeye yakınlar. Ancak Presnel Kimpembe konusunda yaşanacak gelişmeler, bir stoper daha almalarını gerektirebilir.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Messi ile takım arkadaşı oluyor

Kimpembe için Premier Lig'den takımların yanı sıra Real Madrid'in devrede olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Messi ile takım arkadaşı oluyor

Fransız ekibi, iyi bir teklif gelmesi halinde 26 yaşındaki savunmacıyı gönderme kararı aldı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Messi ile takım arkadaşı oluyor

LUIS CAMPOS İSTİYOR!
Geçen sezon Galatasaray 'da Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan ve yeni dönemde PSG'de göreve başlayan Luis Campos'un, Kimpembe'nin alternatifi olarak Attila Szalai'yi belirlediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Messi ile takım arkadaşı oluyor

Campos'un bu tercihinde; Kimpembe gibi Szalai'nin de solak olması, potansiyelinin yüksekliği, özellikle Macaristan formasıyla büyük rakiplere karşı sergilediği performanslar önemli etken oldu.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Messi ile takım arkadaşı oluyor

PSG'nin 24 yaşındaki defans oyuncusu için ilk teklifinin 15 milyon Euro olacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Messi ile takım arkadaşı oluyor

Fenerbahçe ise bu rakamı olabildiğince yukarı çekmeye çalışacak.

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