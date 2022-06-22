Sörloth harekatı! Fenerbahçe'den Almanya'ya çıkarma

Fenerbahçeli yöneticiler, Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Fenerbahçeli yöneticiler, Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yeni sezon öncesi mutlak şampiyonluk parolasıyla kadroyu elden geçirmek isteyen sarı lacivertli kulüp ilk olarak Lincoln Henrique'ye imza attırdı.
Daha sonra Bruma'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe, Jesus'un listesindeki diğer isimlerle sürekli temas halinde.
Bu isimler arasında Abdülkerim Bardakcı, Dudu, Mert Müldür ve Semedo gibi yıldızlar yer alıyor.
Her ne kadar mevki konusunda bir öncelik belirlenmese de, sarı lacivertli ekibin teknik patronu Jorge Jesus, bir golcü transferinin erkenden sonuçlandırılmasını çok istiyor.
Bu isimler konuşulurken, sarı lacivertlilerden flaş bir hamle daha geldi.
Fenerbahçe, daha önce de gündemine aldığı ve Beşiktaş'ın da listesinde olan Alexander Sörloth için harekete geçti.
YENİDEN SÖRLOTH
Sarı-lacivertli ekip, santrfor adayları arasında üst sıralarda yer alan Alexander Sörloth'ta yeniden kolları sıvadı.
Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği Norveçli yıldız için kulübü Leipzig'e yeni bir teklif sunulacak.
ALMANYA ÇIKARMASI
Transfer görüşmeleri için sarı lacivertli kurmayların Almanya'ya gideceği öğrenildi.
Sörloth'u Beşiktaş'a kaptırmak istemeyen Fenerbahçe bu hafta içinde Alman kulübüyle masaya oturacak.
26 yaşında, 1.95 metre boyundaki Sörloth'la ilgili gelişmeleri Jorge Jesus da yakından takip ediyor.
TEKRAR TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
Alexander Sörloth'un tekrar Türkiye'ye dönme seçeneğine olumlu yaklaştığı biliniyor. Norveçli yıldız, Süper Lig'de geçirdiği başarılı sezonun heyecanını ve Türkiye'de oynadığı dönemde gördüğü ilgiyi tekrar yaşamak istiyor.
KİRALIK DÜŞÜNCESİ YOK
Geçen sezon Sociedad'da kiralık oynayan 26 yaşındaki futbolcu sürekli kirada dolaşan bir oyuncu olmak istemiyor.
Bu sebeple kendisini isteyen takımlarla yaptığı transfer görüşmelerinde "Bonservisimi alın" ifadelerini kullanıyor.