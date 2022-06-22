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Sörloth harekatı! Fenerbahçe'den Almanya'ya çıkarma

(F.Bahçe transfer haberi) Jorge Jesus'un takımın başına getirilmesi sonrası transfer çalışmaları hızlanmış, Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Bruma'yı renklerine bağlayarak kadrosunu kuvvetlendirmişti. Abdüklerim Bardakcı, Dudu, Mert Müldür ve Semedo gibi isimlerle de temasta bulunan sarı lacivertli kulüpten flaş bir hamle daha geldi. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da transfer listesindeki Sörloth için Almanya'ya çıkarma yapma kararı aldı. İşte Sörloth'ta son gelişmeler... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Sörloth harekatı! Fenerbahçe'den Almanya'ya çıkarma

Fenerbahçeli yöneticiler, Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sörloth harekatı! Fenerbahçe'den Almanya'ya çıkarma

Yeni sezon öncesi mutlak şampiyonluk parolasıyla kadroyu elden geçirmek isteyen sarı lacivertli kulüp ilk olarak Lincoln Henrique'ye imza attırdı.

Sörloth harekatı! Fenerbahçe'den Almanya'ya çıkarma

Daha sonra Bruma'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe, Jesus'un listesindeki diğer isimlerle sürekli temas halinde.

Sörloth harekatı! Fenerbahçe'den Almanya'ya çıkarma

Bu isimler arasında Abdülkerim Bardakcı, Dudu, Mert Müldür ve Semedo gibi yıldızlar yer alıyor.

Sörloth harekatı! Fenerbahçe'den Almanya'ya çıkarma

Her ne kadar mevki konusunda bir öncelik belirlenmese de, sarı lacivertli ekibin teknik patronu Jorge Jesus, bir golcü transferinin erkenden sonuçlandırılmasını çok istiyor.

Sörloth harekatı! Fenerbahçe'den Almanya'ya çıkarma

Bu isimler konuşulurken, sarı lacivertlilerden flaş bir hamle daha geldi.

Sörloth harekatı! Fenerbahçe'den Almanya'ya çıkarma

Fenerbahçe, daha önce de gündemine aldığı ve Beşiktaş'ın da listesinde olan Alexander Sörloth için harekete geçti.

Sörloth harekatı! Fenerbahçe'den Almanya'ya çıkarma

YENİDEN SÖRLOTH

Sarı-lacivertli ekip, santrfor adayları arasında üst sıralarda yer alan Alexander Sörloth'ta yeniden kolları sıvadı.

Sörloth harekatı! Fenerbahçe'den Almanya'ya çıkarma

Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği Norveçli yıldız için kulübü Leipzig'e yeni bir teklif sunulacak.

Sörloth harekatı! Fenerbahçe'den Almanya'ya çıkarma

ALMANYA ÇIKARMASI

Transfer görüşmeleri için sarı lacivertli kurmayların Almanya'ya gideceği öğrenildi.

Sörloth harekatı! Fenerbahçe'den Almanya'ya çıkarma

Sörloth'u Beşiktaş'a kaptırmak istemeyen Fenerbahçe bu hafta içinde Alman kulübüyle masaya oturacak.

Sörloth harekatı! Fenerbahçe'den Almanya'ya çıkarma

26 yaşında, 1.95 metre boyundaki Sörloth'la ilgili gelişmeleri Jorge Jesus da yakından takip ediyor.

Sörloth harekatı! Fenerbahçe'den Almanya'ya çıkarma

TEKRAR TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Alexander Sörloth'un tekrar Türkiye'ye dönme seçeneğine olumlu yaklaştığı biliniyor. Norveçli yıldız, Süper Lig'de geçirdiği başarılı sezonun heyecanını ve Türkiye'de oynadığı dönemde gördüğü ilgiyi tekrar yaşamak istiyor.

Sörloth harekatı! Fenerbahçe'den Almanya'ya çıkarma

KİRALIK DÜŞÜNCESİ YOK

Geçen sezon Sociedad'da kiralık oynayan 26 yaşındaki futbolcu sürekli kirada dolaşan bir oyuncu olmak istemiyor.

Sörloth harekatı! Fenerbahçe'den Almanya'ya çıkarma

Bu sebeple kendisini isteyen takımlarla yaptığı transfer görüşmelerinde "Bonservisimi alın" ifadelerini kullanıyor.

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