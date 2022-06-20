Semedo’ya bonservis yok

Savunmadaki olası ayrılıklara karşı Ruben Semedo ismi de masada yer alıyor. Geçtiğimiz gün O Jogo'nun F.Bahçe'nin ilgisini duyurduğu Portekizli savunmacı için kulübü Olimpiakos'a bonservis ödenmek istenmiyor.
Savunmadakiolası ayrılıklara karşı Ruben Semedo ismi de masada yer alıyor. Geçtiğimiz gün O Jogo'nun F.Bahçe'nin ilgisini duyurduğu Portekizli savunmacı için kulübü Olimpiakos'a bonservis ödenmek istenmiyor. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Semedo'nun peşinde Suudi Arabistan'dan da ekipler de bulunuyor. 27 yaşındaki oyuncu kariyeri hakkında önümüzdeki günlerde kararını verecek.